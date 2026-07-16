Нелегальный табак и жидкости для вейпов: на юге Украины ликвидировали масштабную схему сбыта

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников схемы продаж жидкостей для электронных сигарет без акцизных марок и необходимых лицензий

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, нелегальный товар реализовывали через разветвленную сеть магазинов в Одессе и Николаеве. Схема действовала с августа 2024 года по ноябрь 2025 года. В состав группы входила также гражданка Республики Беларусь.

Обвиняемые хранили жидкости для электронных сигарет для дальнейшей продажи и сбывали их без марок акцизного налога установленного образца и без лицензий на такую деятельность.

В ходе расследования правоохранители провели 15 обысков в Одессе и Николаеве. Изъяты электронные сигареты, табак для кальяна, более 80 тыс. флаконов с жидкостями для электронных сигарет, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.

Общая стоимость изъятого товара превышает 6 млн. грн.

Четверо лиц обвиняют в незаконном хранении и сбыте подакцизных товаров, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Напомним, что в Киеве во время обысков изъяли электронные сигареты и жидкости для них. Все эти подакцизные товары в общей сложности превышают 12 миллионов гривен.