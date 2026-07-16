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16 июля 2026, 18:50

Взрывы на складах в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонных предприятий

16 июля 2026, 18:50
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Фото: СБУ
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СБУ задержала генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по производству. Отмечается, что они допустили размещение боеприпасов на складах, расположенных рядом с жилыми домами в Вишневом.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в результате удара РФ произошла детонация боеприпасов. Эти складские помещения в Вишневом не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без разрешительных документов.

В СБУ отметили, что это произошло из-за ненадлежащей организации со стороны гендиректора предприятия. При этом его заместитель опустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки.

"Это привело к гибели и травмированию людей, а также уничтожению и повреждению имущества гражданских граждан", - говорят в СБУ.

Задержанным уже сообщили о подозрении. Готовят ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После удара РФ в городе возник большой пожар на территории складских помещений, сгорели и повреждены дома на нескольких улицах.

По обновленным данным, в результате обстрела в городе погибли 9 человек, а также сообщалось, что еще почти три десятка пострадали.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов. По его словам, из-за этой ситуации в "Укроборонпроме" будут кадровые решения.

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