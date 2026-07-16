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16 июля 2026, 19:49

13 лет за решеткой: апелляционный суд оставил в силе приговор насильнику 13-летней девочки

16 июля 2026, 19:49
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Апелляционный суд оставил без изменений приговор 28-летнему жителю Львовщины – 13 лет лишения свободы за изнасилование 13-летней племянницы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Осужденный и их адвокат просили отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство. Они настаивали на значительно более мягкой квалификации преступления, санкция которой предусматривает не более пяти лет лишения свободы.

Прокуроры опровергли аргументы защиты и доказали, что действия мужчины квалифицированы правильно, а назначенное наказание является законным и обоснованным.

Преступление произошло в начале июня прошлого года в одном из сел Яворивского района. Муж остался ночевать в доме своей сестры, где она проживала с семьей.

Около четырех часов утра он вошел в комнату, где спала его 13-летняя племянница, и изнасиловал ее. Когда нападавший вышел из комнаты, девушка выбежала из дома и попыталась скрыться. Мужчина начал ее преследовать, однако ребенку удалось закрыться в летней кухне, где он оставался до утра.

Утром девушку нашли родители и вызвали полицию и медиков. Правоохранители оперативно установили местонахождение нападающего и задержали его.

В апреле этого года суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что 39-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту изнасилования лица , не достигшего четырнадцати лет независимо от его добровольного согласия.

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