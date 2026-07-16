"Мы продаем ложь и хаос": Михаил Федоров высказался о мобилизации

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Михаил Фёдоров заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить, если не решить другие проблемы. По его словам, в Украине нужен новый "общественный договор"

Об этом Михаил Федоров рассказал во время своего брифинга, который транслировало "Общественное", передает RegioNews.

Михаил Фёдоров заявил, что проблема мобилизации не решится без нового общественного договора. Он отметил, что сейчас нужно кардинально изменять систему.

Молодые люди сейчас обсуждают командира 155-й бригады, штурмовые подразделения. Невозможно решить проблему мобилизации без нового общественного договора.



Мы продаем ложь, хаос, безответственность, нам нужно кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили. Украинцы умеют брать на себя ответственность, им не нужен сверху человек с дубиной, который будет толкать их на фронт", - говорит Михаил Федоров.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.