13:59  16 июля
Возвращался из Испании через Карпаты: пограничники задержали украинца
10:52  16 июля
Ночная атака на Киев: у 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец
09:49  16 июля
На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков
UA | RU
UA | RU
16 июля 2026, 14:15

"Мы продаем ложь и хаос": Михаил Федоров высказался о мобилизации

16 июля 2026, 14:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Михаил Фёдоров заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить, если не решить другие проблемы. По его словам, в Украине нужен новый "общественный договор"

Об этом Михаил Федоров рассказал во время своего брифинга, который транслировало "Общественное", передает RegioNews.

Михаил Фёдоров заявил, что проблема мобилизации не решится без нового общественного договора. Он отметил, что сейчас нужно кардинально изменять систему.

Молодые люди сейчас обсуждают командира 155-й бригады, штурмовые подразделения. Невозможно решить проблему мобилизации без нового общественного договора.

Мы продаем ложь, хаос, безответственность, нам нужно кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили. Украинцы умеют брать на себя ответственность, им не нужен сверху человек с дубиной, который будет толкать их на фронт", - говорит Михаил Федоров.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Михаил Федоров Министерство обороны мобилизация
Федорова после отставки приглашали на работу иностранные партнеры
16 июля 2026, 14:05
Федоров отказался от должности советника, которую ему предложил Зеленский
16 июля 2026, 13:35
Около двух тысяч человек протестуют в центре Киева из-за отставки Федорова
16 июля 2026, 12:34
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Волыни среди ветеранов провели фестиваль с бочи
16 июля 2026, 16:05
Авиаудар по Краматорску: семь раненых, повреждено заведение питания и предприятие
16 июля 2026, 15:58
Зеленский о конфликте Федорова и Сырского: "Если стороны не могут договориться, я буду решать"
16 июля 2026, 15:47
Главком Сырский впервые прокомментировал отставку Федорова
16 июля 2026, 15:35
Новое правительство: премьер Корецкий внес список кандидатов - кто и какое министерство возглавит
16 июля 2026, 14:55
Федорова после отставки приглашали на работу иностранные партнеры
16 июля 2026, 14:05
Возвращался из Испании через Карпаты: пограничники задержали украинца
16 июля 2026, 13:59
Федоров отказался от должности советника, которую ему предложил Зеленский
16 июля 2026, 13:35
Минобороны как пиар-инструмент Банковой: Федоров исполнил роль громоотвода и стал ненужным
16 июля 2026, 13:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Михаил Ткач
Юрий Касьянов
Все блоги »