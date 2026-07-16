На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков

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В Градижской общине в Полтавской области работники ТЦК и полиция на лодках подплывали к рыбакам и проверяли их военно-учетные данные

Об этом рассказал глава Градижской общины Мирослав Носа, передает RegioNews.

По его словам, ситуация вызвала недовольство среди местных рыбаков, заявлявших о готовности выйти на протест и перекрыть дорогу.

Рыбаки объясняли, что лов рыбы является сезонной работой, которая обеспечивает их семьи, а в Градижске значительная часть жителей работает в сфере переработки рыбы.

После переговоров с председателем общины была достигнута договоренность, что в заливе водная полиция и представители ТЦК не будут проводить такие мероприятия.

В то же время, официальных сообщений от Полтавского областного ТЦК и СП о регулярных или массовых проверках военно-учетных документов на воде или лодках пока нет.

Напомним, работники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, госпитализированного из Кременчугского районного ТЦК и СП с тяжелыми травмами.

Военнообязанный, выпавший 8 июля из окна третьего этажа здания Ужгородского РТЦК и СП, скончался в больнице. В военкомате утверждают, что к моменту инцидента мужчина вел себя спокойно.

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