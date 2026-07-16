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16 июля 2026, 13:59

Возвращался из Испании через Карпаты: пограничники задержали украинца

16 июля 2026, 13:59
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Фото: ГНСУ
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Пограничники Мукачевского отряда задержали 36-летнего украинца, который незаконно пересек границу из Румынии и пытался вернуться в Украину через Карпаты

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ, передает RegioNews.

Мужчину обнаружили во время патрулирования высокогорного участка границы. По его словам, почти год назад он незаконно уехал из Украины, после чего проживал в Румынии и Испании, где пытался обустроиться.

Однако, как рассказал задержанный, ожидания не оправдались, поэтому он решил вернуться к оставшейся в Украине семье. Для этого он снова воспользовался незаконным путем через горную местность.

В отношении мужчины пограничники составили административный протокол. Материалы дела были переданы в суд.

Напомним, ранее мы рассказывали о военнослужащем Романе из Ивано-Франковской области, который вернулся в армию после нескольких месяцев вне службы. Чтобы снова стать в ряды защитников Украины, он переплыл реку Тиса и присоединился к 13 бригаде Национальной гвардии "Хартия".

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