Россияне атаковали Запорожье КАБами, есть погибшие и раненые
16 июля россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами по Запорожью. Предварительно известно о трех раненых и трех погибших
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
В результате российской атаки в городе вспыхнули пожары, разрушены частные дома. На месте работают экстренные службы.
По данным ОВА, предварительно известно о трех погибших и трех раненых.
Оккупанты атаковали Запорожскую область и утром. Так, Федоров сообщал, что российский FPV-дрон ударил по людям на окраине села Григоровка – пострадали ребята в возрасте 15 и 17 лет.
Также ударным дроном россияне ударили по Вольнянску. Там обошлось без пострадавших, но повреждены дома, нежилые постройки и авто.
Напомним, что в Александровской общине Донецкой области 16 июля в результате удара российского беспилотника погиб водитель грузового автомобиля.