Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"

Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринять для восстановления – в публикации

Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринять для восстановления – в публикации

Иллюстрация: ИИ

По официальным данным свыше 130 тыс. км² украинских земель усеяны миллионами мин (например, минами-лепестками) и неразорвавшимися боеприпасами. Несмотря на усиленную работу по разминированию, с началом полномасштабного вторжения удалось очистить до 40 тыс. км² территории. Такими темпами разминирование остальных земель может затянуться на многие годы.

Также нужно учесть, что почва на многих территориях боевых действий загрязнена тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Если добавить, что множество населенных пунктов восточной части страны фактически стерты с лица земли, то восстановление разоренных войной территорий становится крайне сложной и долгосрочной задачей.

До 20% Украины покрыты минами. Фото: из открытых источников

Шаг в сторону означает гибель

О том, насколько опасно передвигаться в населенных пунктах близ линии фронта, свидетельствуют такие случаи. Предприниматель из Харькова Роман Прокуда едва не погиб когда наступил на противопехотную мину на территории, которую до этого проверили саперы. Роман имеет собственный эвакуатор и занимается эвакуацией транспортных средств. После освобождения Балаклеи осенью 2022 года, он получил заявку на вывоз автомобиля скорой помощи, который подорвался на противотанковой мине рядом с посадкой недалеко от трассы. В результате взрыва водитель "скорой" погиб, а фельдшер получил травмы. Когда Роман погрузил авто и уже планировал отъезжать, раздался взрыв.

Роман Прокуда. Фото: из личного архива

"Оказалось, я наступил на противопехотную мину присыпанную песком в 30 сантиметрах от колеи. Взрывом мне оторвало левую стопу. Находясь в шоковом состоянии, я дополз до кабины автомобиля и вытащил американскую аптечку, которую мне подарили военные", – рассказал нашим журналистам Роман.

Превозмогая боль мужчина сумел наложить жгут, при этом не переставал давить на клаксон в надежде, что его услышат военнослужащие, что были неподалеку. Звуки услышал лесник, который позвал военных и те, прибыв на место, оказали Роману первую помощь.

Елена Семенихина. Фото: Facebook

Жертвой минной опасности также стала Елена Семенихина – староста села Садовое что в 12 км севернее Херсона. Женщина получила травму когда попыталась оказать помощь работникам водоканала, которые ремонтировали водопровод, но попали под удар дрона и были ранены. Прибыв на место, Елена попыталась подойти к пострадавшему, чтобы на тачке эвакуировать его в безопасное место, но наступила на мину-лепесток. Взрывом ей оторвало часть стопы. Примечательно, что в тот момент женщина думала о том, что теперь ей будет сложно и дальше выполнять свои должностные обязанности.

"Когда увидела, что нет части ноги, первой моей мыслью было – как я буду работать?" – рассказала она нашим журналистам.

После ранения староста не отошла от дел, а продолжила работу, однако делает это дистанционно, так как к селу добраться кроме как на спецтранспорте невозможно из-за тотального минирования территории. Единственный легковой автомобиль коммунальной службы старостата подорвался на мине-лепестке когда пытался доставить жителям Садового гуманитарную помощь.

В целом с начала полномасштабной войны от взрыва мин по официальным данным пострадали почти 1,5 гражданских лиц.

Люди вынуждены рисковать

Желание скорее возродить жизнь в разрушенные населенные пункты и очистить их от взрывоопасных предметов часто толкает людей на отчаянные поступки. Несмотря на смертельные риски, многие жители прифронтовых сел нередко сами разминируют свои домохозяйства и поля. Один из таких примеров – жители села Партизанское Первомайской ТГ Николаевской области которые метр за метром параллельно с саперами очистили территорию своего села. Люди говорят, что в течение восьми месяцев 2022 года жили под ежедневным обстрелами, поэтому чувство страха у многих попросту притупилось.

Раиса Шульга. Фото: Суспильне

"В день могли найти пять – семь снарядов и мин. Конечно, в ГСЧС просили не прикасаться к взрывоопасным предметам. Однако люди действовали на свой страх и риск, потому как побыстрее хотели возродить жизнь. Ведь основной источник дохода в нашем регионе — это сельское хозяйство. Мы не могли сидеть и смотреть как зарастают бурьяном наши поля", – рассказала RegioNews староста села Раиса Шульга.

На смертельный риск также идут многие фермеры. Богдан Урсуляк – владелец небольшого фермерского хозяйств в селе Прибугское Галициновской ТГ Николаевской области рассказал нашим журналистам, что 90% территории своих земель очистил от снарядов и мин самостоятельно вместе с товарищами. При этом люди старались не пренебрегать правилами безопасности и не прикасаться к артиллерийским снарядам и тем, которые им были неизвестны. Местоположение опасных предметов люди фиксировали и данные передавались сотрудникам ГСЧС.

Жители деревень сами разминировали территории. На фото – староста с. Рыжевка Сергей Аникин

А вот вспахивать землю Богдан никому из своих работников не доверял чтобы не подвергать их опасности. Для разминирования фермер использовал габаритный трактор типа Т-150К. Кабина этих машин расположена высоко над землей, и в случае детонации боеприпаса шансы выжить выше, чем у техники поменьше. Во время движения по полю Богдан внимательно смотрел участок перед собой, а также просматривал сторону, по которой будет двигаться на следующем круге.

Иван Томич. Фото: Facebook

Некоторые фермеры для большей безопасности устанавливают на свою технику дополнительную защиту. По словам председателя Союза украинского селянства Ивана Томича, один из фермеров в Херсонской области на старый комбайн СК-4 наварил металлические листы. Особенно укрепил сиденье, после чего сам садился за руль. Во время таких поездок случались наезды на мины и вшрывы, но благодаря броне человек и техника не пострадали. На вопрос, что мотивирует фермера рисковать жизнью, Иван Томич ответил:

"Николай – один из первых фермеров херсонского края, активист, борец за фермерство и Украину. Он более 30 лет жизни посвятил фермерству. С нуля построил винодельню, насадил виноградник. Он потратил много сил на создание хозяйства за которое был готов погибнуть. И таких фермеров – множество. Поэтому многие люди продолжают работать даже несмотря на критические условия", – рассказал он RegioNews .

Возрождение сельских территорий

Иван Томич считает, какими бы высокими не были трудности и затраты, украинские земли необходимо как можно быстрее очистить от последствий войны и восстановить. Он уверен, что такой благодатной земли как в Украине с ее черноземами, грунтово-климатическими условиями – в мире немного. При этом одних только мер по разминированию недостаточно. Необходимо создавать людям условия чтобы они были мотивированы возвращаться в сельские регионы и заниматься фермерством. Это не только сможет обеспечить страну продовольствием, создаст дополнительные рабочие места, но и стимулирует возрождению сел.

Трактор взорвался на мине. Фото: Нацполиция

К сожалению, говорит Иван Томич, государство практически не уделяет внимания фермерам, вместо этого создает все условия для развития агрохолдингов. Такой подход в итоге убивает фермерские хозяйства. В той же Польше которую Иван Томич считает образцом развития фермерства, аграрный сектор опирается преимущественно на малые и средние семейные фермы (1,5 млн хозяйств), а не на крупные агрохолдинги у которых выручка за гектар гораздо ниже. Дело в том, что те же украинские агрохолдинги делают ставку на низкомаржинальное зерно, которое в основном идет на экспорт. В то время как фермерские хозяйства во многом сосредоточены на трудоемких культурах, например, тепличное овощеводство и ягодоводство, где финансовая отдача с единицы площади в разы выше, чем от выращивания зерна. Кроме того большинство фермеров проживают в селе в котором работают, поэтому заинтересованы в поддержке социальной инфраструктуры родного населенного пункта.

Разрушение в поселке Белозерка Херсонская область. Фото: Херсонская ОВА

Возрождение разоренных земель и восстановления жизни в селах по всей стране председатель Союза украинского селянства видит в оказании комплексной поддержке люям, готовых заниматься фермерством. Он считает, что для этого государство должно вести понятную и продуманную политику направленную на помощь именно фермерских хозяйств а не агрохолдингов. Фермер должен быть уверен, что получит поддержку не только сегодня, но и через 10 лет.

"И тогда он будет работать даже в отдаленном селе, в котором почти ничего нет", – рассказал Иван Томич.

Также государству необходимо провести инвентаризацию земель. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дениса Башлыка, в Украине около 4 млн гектар земель (по другим оценкам – в разы больше) обрабатывается в "серую" или в "черную". То есть это земельные участки, которые обрабатываются, но на них не зарегистрировано никаких прав. Для сравнения, площадь Бельгии составляет 3 млн гектар. Инвентаризация земель, считает Иван Томич, в итоге позволит создать фонд фермерских земель. И в этом контексте он приводит опыт президента США Авраама Линкольна с его законом о распределением свободных земель на западе страны известного как гомстед-акт (Homestead Act). Земля жителям выдавалась бесплатно, требовалось лишь оплатить небольшую регистрационную пошлину.

Особенно создание фонда земель на основании инвентаризации поможет ветеранам, многие из которых являются жителями сел, и которые после завершения войны захотят заниматься фермерским хозяйством.

"При этом ветеранам нужно выделять не по 2 га земель продать или купить. А, скажем, десятки гектар для ведения фермерского хозяйства но без покупки/продажи в постоянное пользование с правом перехода спустя некоторое время в бесплатную частную собственность", – подытожил Иван Томич.

Экономический вопрос восстановления городов

В данной главе хотелось бы рассмотреть иную сторону восстановления страны. Речь о наличие у Украины средств на возрождение разрушенных городов и сел, что зависит от того, насколько международное сообщество будет активно принимать участие в поддержке или нет. Если же помощь будет недостаточной или она поступит не вовремя, то в этом случае власти, скорее всего, будут отталкиваться от экономической целесообразности.

Город – это не только жилые и административные здания. Это коммунальная и энергетическая инфраструктура, логистика, социальные учреждения, наличие рабочих мест. Поэтому восстановление при ограниченных ресурсах, это не только про историческую память, но и про экономику.

Возьмем один из сильно разрушенных в Донбассе город N. До войны в городе был мощный железнодорожный узел, предприятия, шахты добывающие коксующийся уголь, который является критически важным сырьем для украинской металлургической отрасли. Возьмем другой разрушенный город NN с гораздо меньшим количеством населением где единственным градообразующим предприятием был, условно, вагоноремонтный завод ныне разрушенный. Какой из этих городов будут восстанавливать в первую очередь, и нет ли риска что один из населенных пунктов просто оставят?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко считает, что вопрос восстановления крайне сложный и его нужно тщательно продумать.

"Каждый город имеет определенную экономическую ценность и экономическую цену восстановления. Мы говорим о миллиардах. И восстановление города нужно рассматривать со множеством факторов: логистика – сколько стоит дороги туда провести, энергетика, состояния предприятий водоканала, теплокомунэнерго, возможность протянуть газ и многое другое. Это все нужно считать и думать, нужно ли в итоге восстанавливать город или нет", – рассказал он RegioNews .

Олег Попенко напомнил, что в Украине много других городов в которых мало работы, нет бюджета, нет инфраструктуры, где зарплата составляет 10 – 12 тыс. грн которая у горожан считается достаточно хорошей.

"Таких городов много в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской области. Есть города, которые выживают. Это к тому, что хватает проблем в других городах и о них нужно также помнить прежде чем вкладываться в те населенные пункты, в которых с экономической точки зрения нет смысла, и в которых мало что работало и до войны. Поэтому восстановление нужно начинать с тех районных центров, которые имеют прежде всего энергетический, экономический потенциал", – подытожил он.

Еще раз подчеркнем, что не вызывает сомнения в необходимости восстановления всех населенные пункты. Но все упирается в наличие средств. По оценкам международных организаций, на восстановление Украины необходимо $588 миллиардов. И пока не озвучено реально работающего механизма откуда поступят эти средства, когда, и есть ли гарантии что деньги будут предоставлены в полном объеме. Исходя из наличия ресурсов, сложно сказать каким путем в итоге пойдут власти в вопросах восстановления.

Проблема разминирования Украины, с которой был начат материал, это лишь один из аспектов который тянет за собой вопрос восстановления огромной территории страны разрушенной войной. При этом реальность показывает, что существующие подходы в вопросах экономики и социальной поддержки не решают задачи, которые ставятся перед страной сегодня и в ближайшем будущем. Необходимы иные подходы, где основной акцент делается прежде всего на интересах общества, которое должно реально ощущать, что все направлено на его благо и лучшее будущее. История показывает, что в этом случае народ быстро мобилизует усилия в вопросах восстановления.