В Киеве мужчина насиловал пятерых племянников

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В Киеве 34-летний мужчина получил подозрение. Выяснилось, что он совершал насилие в отношении своих племянников

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 34-летний мужчина жил вместе со своей сестрой и ее пятью детьми - тремя мальчиками и девушками в возрасте от 2 до 8 лет. Дома он совершал в отношении детей действия сексуального характера. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

"На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители выясняют, была ли мать детей осведомлена о возможных противоправных действиях своего родственника", - говорят в полиции.

Напомним, что на Волыни 52-летний мужчина получил приговор. Он не раз насиловал 11-летнюю дочь.