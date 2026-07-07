На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее

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В селе Новоселки Дубенского района питбуль напал на своего хозяина и его соседку. Оба получили многочисленные травмы и были госпитализированы

Об инциденте сообщили в патрульной полиции Ровенской области, передает RegioNews.

У пострадавших были многочисленные рваные раны рук. Патрульные предоставили им домедицинскую помощь и контролировали их состояние до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

По словам старосты села Новоселки Натальи Нагай, собака напала сначала на соседку владельца, когда она во время разговора жестикулировала руками. Хозяин бросился защищать женщину и получил значительно тяжелые травмы.

"Соседка махала руками – и тот питбуль вдруг ее укусил за предплечье. У владельца руки покусаны по локти, а также покусаны ноги. Он сейчас в Луцке в больнице: его прооперировали и зашили раны. Соседка лечится дома, ее травмы не так серьезны. Она приходит в ФАП, где ей обрабатываеют раны. Больше всего пострадал владелец, ведь он спасал соседку", – рассказала "Суспильному" сароста.

Сейчас питбуль находится в закрытом вольере на территории домовладения владельца. Сначала были предположения, что животное может быть больно бешенством, однако признаков этого заболевания не обнаружили.

По информации старосты, собака живет у хозяина около десяти лет – она вырастила ее из щенка. Что именно спровоцировало внезапную агрессию животного, неизвестно.

Напомним, ранее в Ровенской области служебные собаки покусали двух братьев и владельца. Двое братьев, 11 и 13 лет, проходили мимо предприятия, когда немецкая овчарка и ротвейлер перепрыгнули изгородь и набросились на них.