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07 июля 2026, 17:59

Нападение на полицейского в Хмельницком: полицейские задержали злоумышленника

07 июля 2026, 17:59
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Фото: полиция Хмельницкой области
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В Хмельницком мужчина ранил полицейского острым предметом во время проверки документов

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области, передает RegioNews .

Событие произошло около 10:40 на улице С. Бандеры. Во время проверки документов неизвестным острым предметом был ранен сотрудник полиции.

По данным правоохранителей, нападающий сразу скрылся с места происшествия. Полиция уже установила личность мужчины, сейчас продолжаются меры по его задержанию.

Раненого правоохранителя госпитализировали в больницу.

Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого в ранении правоохранителя. Им оказался 52-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, что ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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