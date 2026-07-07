Нападение на полицейского в Хмельницком: полицейские задержали злоумышленника

Фото: полиция Хмельницкой области

В Хмельницком мужчина ранил полицейского острым предметом во время проверки документов

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области, передает RegioNews .

Событие произошло около 10:40 на улице С. Бандеры. Во время проверки документов неизвестным острым предметом был ранен сотрудник полиции.

По данным правоохранителей, нападающий сразу скрылся с места происшествия. Полиция уже установила личность мужчины, сейчас продолжаются меры по его задержанию.

Раненого правоохранителя госпитализировали в больницу.

Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого в ранении правоохранителя. Им оказался 52-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, что ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.