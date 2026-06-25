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Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
25 июня 2026, 11:45

Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"

25 июня 2026, 11:45
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Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Фото: Facebook.com/425skala
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Полномасштабная российско-украинская война – это, кроме всего прочего, еще и серьезная социальная лестница для различных медиаперсонажей. Многие украинские блогеры сделали себе имя с нуля или существенно увеличили свою информационную капитализацию, публикуя текстовый или фотовидеоконтент о том, что происходит в российской армии. А происходят там действительно ужасающие (с общечеловеческой точки зрения) вещи. Избиение, издевательство, истязание, унижение – всем этим переполнен прежде всего Telegram, где подобный контент может быть опубликован из-за фактического отсутствия цензуры.

Но выяснилось, что подобные вещи происходят не только с той стороны линии боевого столкновения. Издание "Бабель" раскрутило тему, о которой многие говорили непублично – тему отдельного 425-го штурмового полка "Скала". Того самого, который называют "полком Сырского" и "Мясным полком". История, описанная журналистами, может иметь долгосрочные последствия – причем не только для самого главнокомандующего ВСУ, но и для персонажей на более высоких должностях.

Расследование и реакция (и ее отсутствие)

Авторы расследования с красноречивым заголовком "Штурмовой полк "Скала" имеет боевые заслуги и хорошее обеспечение. А еще, говорят очевидцы, там пытают и забивают людей насмерть" нашли очевидцев /свидетелей того, как в "Скале" происходят фактически такие же вещи, как и показываются украинскими блогерами в формате: "Посмотрите, что там у москалей".

Следы побоев на лице мобилизованного Жикина, который ушел в СЗЧ и оказался в полку "Скала". Личные архивы героев / "Бабель"

Пересказывать фабулу расследования и факты, выявленные журналистками издания "Бабель", вряд ли стоит. Гораздо важнее поговорить о том, что было дальше. Во-первых, уже есть реакция командования полка. Реакция, с одной стороны, довольно сдержанная и аккуратная. С другой – не обошлось без классических соцсетевых дерганий, вроде, например, этого – "статью "Бабеля" распространяют в том числе лица, которые в информационном пространстве играют на пользу России, в частности, блоггеры Олешко и Гнап". Конечно, фамилии тех, кто распространяет статью, никоим образом не влияет на достоверность описанного в тексте – но от соблазна замазать обвинения фамилией "Олешко" в "Скале" не удержались.

Сбежавший из полка "Скала" Александр Семенов. В январе 2026 года весь избитый пришел в больницу Кропивницкого. Личные архивы героев / "Бабель"

Во-вторых, есть реакция и правоохранительных структур. Государственное бюро расследований заявило о начале досудебного расследования фактов, обнародованных в расследовании СМИ. Сразу отметим, что силовая структура, действующая только после того, как информация выплывет в печати – мягко говоря, не очень качественная структура, ее не для того финансируют, чтобы мониторить сайты; но, по крайней мере, хоть сейчас занялись, что уже не самый плохой вариант.

Реакции самого главка Сырского, который, как говорится, является главной "крышей" "Скалы", пока нет – хоть на его Telegram-канале новости и заявления появляются достаточно регулярно. Ничего не заявили и в Генштабе, на Facebook-странице которого откровенным сарказмом теперь выглядит новость трехдневной давности с текстом о том, что "Война меняет человека. Но есть вещи, которые он не способен унести – человечность, заботу и способность замечать тех, кто нуждается в помощи", и мимимишными фотографиями военных с котиками.

Кто пострадает в результате скандала со "Скалой"

Словом, история только начинает раскручиваться. Чего же нам ждать хотя бы в промежуточных итогах? Можно предположить, что каких-то сверхсерьезных (соответствующих фактажу статьи "Бабеля") последствий для "Скалы" не будет. Возможно, его даже не коснется – скажем, расформированием. И даже в таком случае – самом худшем для командования – подобные структуры так или иначе продолжат свое существование.

А также продолжат существование инциденты, о которых вам может рассказать любой мобилизованный гражданин – как, скажем, люди бегут из учебных центров, потому что им сообщают, что вскоре должны приехать "покупатели" именно из "Скалы". "Покупатели" – это термин еще с советских времен, так называли представителей тех или иных подразделений, которые приезжали в "учебки" за новобранцами. Сравнение с советскими временами здесь неслучайно, потому что такое отношение к военным является прямой отсылкой именно в ту армию, в которой издевательство и унижение были неотъемлемой частью. И, похоже, все это не возвращается – вернулось.

Фото: Facebook.com/425skala

Так что авторитету главкому эта ситуация отнюдь не прибавит. Но проблемы из-за "Скала" вполне могут возникнуть и у Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского. И будет удивительно, если после войны, о завершении которой говорят все чаще, оппоненты не используют эту историю против кандидата в президенты Зеленского. Это очень удобная – и, что самое важное, вполне реальная, а не придуманная или притянутая за уши – политическая позиция для атаки. Можно предположить, что кейс "Скалы" рано или поздно ударит по действующему президенту. Но есть в этой истории более важный момент, чем политические разборки.

Это необходимость полного и независящего расследования. И наказание всех виновных и причастных к описанным журналистками Екатериной Лихогляд и Екатериной Коберник зверствам. А еще – государство должно отдать долг семьям погибших/умерших в "Скале". Потому что это действительно долг государства, долг, который полностью отдать, конечно, невозможно, но можно хотя бы попытаться хоть как-то его компенсировать. Впрочем, пока особого желания со стороны действующей власти не видно…

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расследование армия журналисты скандал мобилизация Сырский Александр Станиславович Зеленский Владимир издевательство реакция бусификация полк Скала
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