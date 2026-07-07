Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы

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Депутата Загвоздянского сельского совета в Ивано-Франковской области приговорили к 9 годам лишения свободы за присвоение более 2,5 млн грн из зарплатного фонда работников образования

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 35-летний депутат в 2021-2023 годах работал бухгалтером в трех учебных заведениях. В части из них он был трудоустроен неофициально.

Имея доступ к финансовой документации, мужчина, по версии обвинения, подделывал зарплатные сведения и начислял завышенные выплаты себе и родственникам, фиктивно оформившимся на работу в учебных заведениях.

Таким образом, из фонда оплаты труда педагогов было присвоено более 2,5 млн грн.

Схему разоблачил один из директоров учебного заведения. После этого депутат уехал за границу и почти год находился в международном розыске. В конце 2025 года он был задержан в Чехии и экстрадирован в Украину.

В суде мужчина признал вину частично. Он заявил, что не планировал преступление заранее, а объяснил свои действия тем, что "не устоял перед соблазном" из-за отсутствия должного финансового контроля со стороны руководства заведений.

Прокуратура отметила, что предоставила суду достаточно доказательств, подтверждающих вину депутата по всем инкриминируемым статьям.

Суд также назначил мужчине конфискацию всего принадлежащего ему имущества и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с финансовым, налоговым и управленческим учетом или финансово-хозяйственной деятельностью.

Напомним, на Закарпатье будут судить экс-лесничего за ложь в декларации. В частности, фигурант не указал ряд земельных участков в селе Красная, квартиру в Ужгороде 73,5 кв. метров и объект незавершенного строительства.