На грани взрыва. Почему украинцы всё чаще идут на открытое сопротивление

Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не только.

Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не только.

Фото из открытых источников

Социологи и общественные деятеля отмечают, что в условиях военного времени, сопряженного с массовыми разрушениями и горем, в украинском обществе растет потребность в более справедливых мерах поддержки со стороны институтов государства. К сожалению, реальность часто не соответствует потребностям. Недостаточная поддержка малообеспеченных граждан наряду с высокими зарплатами топ-чиновников, коррупционные скандалы и "бусификация" – вызывают недопонимание и недовольство у многих граждан. Подробнее о примерах защиты общественных интересов – в материале RegioNews.

Изменения настроений в обществе

Основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко считает, что в условиях полномасштабной войны в украинском обществе накопилось множество социальных проблем, которые требуют решения.

Керівник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко. Фото: open4business.com.ua

"У нас общество нервное и напряженное. Накапливается усталость от войны. Также у многих вызывает недовольство некоторые действия государства: повышение налогов, запрет на выезд для мужчин призывного возраста, действия ТЦК выполняющих несвойственную им работу по задержанию нарушителей учета, что должна делать полиция и др. Все это повышает у людей нервозность и желание реагировать. Пик этого желания мы фиксировали в опросах в феврале – марте. Сейчас процесс вроде как снизился, но никуда не исчез. Запрос на прямое действие со стороны общества, пусть медленно, волнообразно, но продолжает расти", – рассказал он RegioNews.

В итоге социально-экономические проблемы наряду со злоупотреблениями власти могут выливаться в агрессивные действия со стороны части граждан, которых не заботит правовые последствия. Наиболее ярко это проявляется по отношению к представителям групп оповещений территориальных центров комплектования (ТЦК). В Волынской области близ села Озеро семеро гражданских напали на авто ТЦК и забрали военнообязанного. Нападавшие на семи автомобилях догнала служебный автомобиль военкомов и заставила его съехать в кювет. В Днепре прохожие бросали камни в военных ТЦК и их авто. В ТЦК отметили, что были вынуждены "остановить свои законные действия по проверке остановленного гражданина, необходимые для обеспечения проведения мобилизации, и покинуть место происшествия". Во Львове толпа напала на автомобиль ТЦК, повредила его, и освободила мобилизованного. В ТЦК заявили о создании угрозе жизни и здоровью личного состава и сорванном выполнении мер мобилизации.

Отметим, что эти, и многие другие подобные случаи, хотя и происходят с участием некоторого количества граждан, все же носят спонтанный (и уголовный!) характер, и не тянут на системные действия защиты общественных интересов. Впрочем, есть немало случаев, когда люди осознанно идут на длительную борьбу рискуя собственной карьерой.

Готовность к длительному противостоянию

Во городе Сосновка Львовской области администрация больницы решила закрыть два отделения медучреждения и пищеблок, в результате чего было сокращено несколько десятков медработников. Ходили слухи даже о закрытии самой больницы, что было невозможным для 12-тысячного города. В итоге часть медиков не только обратились в суд, но и объявила голодовку, а также начала регулярно устраивать акции протеста, которые нашли поддержку у местных жителей. Возглавила движение за спасения больницы медсестра Оксана Гладун не имевшая до этого опыта общественной борьбы. Женщина создала свободную профсоюзную организацию и заручилась поддержкой юриста. В то же время администрация больницы оказывала всяческое давление на Оксану и ее единомышленников.

"Администрация притесняла моих членов профсоюза, чтобы они выходили из него. Наш профсоюз сохранился благодаря трем работникам, которые не покинули меня и дали возможность бороться за лучшую судьбу больницы. Также нас поддерживали жители города", – рассказала нашим журналистам Оксана Гладун. В итоге противостояние закончилось победой общественности и суд восстановил уволенных медиков на работе, а трудовой коллектив выбрал себе нового руководителя.

Медсестра Оксана Гладун. Фото - Facebook

В Тернопольской области местные жители выступили против закрытия Тернопольской областной экспериментальной комплексной школы искусств им. Игоря Гереты. Рассмотрение дела в судах продолжалось в течение пяти лет. Помимо судов, местные жители собирали подписи, устраивали пикеты. Самой активной защитницей гимназии стала ее бывшая учительница Ирина Ленько. Нашим журналистам женщина рассказала, что за годы защиты школы она постоянно подвергалась давлению. Женщину приказом лишили звания "старший учитель", который она оспорила потом через суд. Перелом наступил когда защитники школы обратились в Верховный Суд, который в противовес судам предыдущих инстанций постановил отменить решение Тернопольского облсовета о реорганизации. Во втором решении Верховный Суд отказал в пересмотре дела "по вновь открывшимся обстоятельствам". Впрочем, точка в деле так и не поставлена, поскольку областная администрация не спешит восстанавливать учебное заведение.

Школа ім. Ігоря Герети

Жители села Рокитница Колодяжненской ТГ Волынской области узнали, что их гимназию местные власти собираются понизить до уровня начальных классов. Этот шаг местные жители восприняли крайне болезненно, ассоциируя его с началом деградации села. При этом люди не верили, что смогут как-то изменить ситуацию. Активным участником защиты школы тогда выступил бывший директор и учитель Николай Чуль, который посвятил учебному заведению 51 год своей жизни. Мужчина ходил к каждому из домохозяйств, убеждал жителей принять участие в поддержке школы, призывал посещать сессии.

Колишній директор школи Микола Чуль. Фото: "Аверс"

В итоге в селе собралась активная группа людей, которая занималась организацией односельчан. Переломный момент наступил когда на одной из сессий власти подняли вопрос о закрытии учебного заведения не предупредив об этом жителей села. Люди узнали об этих намерениях случайно за 10 минут до начала сессии. Жительница Рокитницы Алена Корж рассказала журналистам RegioNews что родители учеников школы собственным транспортом за 15 км приехали в Колодяжное. Поначалу людям даже слова не хотели давать, но в конце концов уступили и школу тогда оставили в покое.

Случаи жесткого противодействия

Следующий пример качественно отличается от предыдущих. В данном случае жители отчаявшись добиться решения со стороны властей, прибегли к силовым мерам. Подобные случаи в Украине не единичны и имеют потенциал к увеличению, учитывая напряжение в обществе, а также периодическую глухость со стороны органов власти в решении социальных проблем. Многие годы жизнь жителей села Бережница в Ивано-Франковской области отравлял стихийный полигон бытовых отходов. За 40 лет маленькая стихийная свалка разрослась на огромную площадь. Ежедневно туда вывозили мусор с 18 населенных пунктов. Свалка не была оборудована специальными ограждениями и "химия" в итоге попадала в грунтовые воды и реку. В жаркое время года местные жители страдали от тошнотворного запаха, многие жаловались на ухудшение здоровья.

В течение многих лет люди обращались к местным властям с требованиям узаконить свалку чтобы затем ее закрыть либо установить на ней сортировочную линию. Наконец активная позиция жителей дала результат и местные власти все-таки узаконили полигон и даже определили срок завершения эксплуатации. Но люди обещаниям не верили. Поэтому как только срок истек, жители перекрыли подъезд к полигону, не пропуская туда грузовики. Как рассказал нам местный житель Михаил Зеленчук, люди дежурили круглосуточно в течение трех месяцев. На помощь пришли также жители соседнего села Криворивня.

"Люди сменяли друг друга. Кто-то дежурил круглосуточно, кто-то несколько дней", – рассказал мужчина. Местные власти в итоге не решились игнорировать требования людей и в итоге полигон закрыли, а для вывоза мусора был определен другой участок. Также начались работы по строительству защитного сооружения для существующей свалки, но на завершение проекта не хватило денег.

Михайло Зеленчук розповідає про події на сміттєзвалищі

Острая необходимость обратной связи

Можно возразить, что защита общественных интересов в условиях полномасштабной войны – не ко времени, мол, закончится война тогда начнем восстанавливать страну и следить за соблюдением законности. Но разве есть разница в какой момент времени бороться за свои права? И не будет ли потом поздно, учитывая что за время бездействия будут приняты законы и решения не в интересах граждан?

По мнению главы совета медицинского движения "Будь как Мы" Оксаны Слободяны, если общественность не будет проявлять активность, с ней будут делать что хотят, потому как вседозволенность рождает злоупотребление. Она считает, что сегодня гражданам необходимо активно интересоваться какие решения принимают местные власти и всячески поддерживать тех активных людей и организации, которые держат руку на пульсе общественной жизни.

"Если ты можешь хоть что-то сделать для поддержки, хотя бы публично выступить, это уже шаг", – отметила она в разговоре с нашими журналистами.

По мнению общественников, если население будет проявляет внимание к какой-либо общественно значимой проблеме, к закрытию тех же больниц и школ, то "оптимизировать" эти учреждения органам власти будет гораздо сложнее и они будут пытаться искать обоюдовыгодное решение. И это в интересах самих органов власти, потому как в условиях напряженности попытки игнорировать общественные проблемы будут наталкиваться на резкое неприятие со стороны населения. И тут главное чтобы мирные протесты не вылились в нечто большее. В этой ситуации Андрей Еременко советует государственным управленцам вспомнить что у страны есть парламент с которым нужно восстановить нормальную коммуникацию. Также он указывает на необходимость обратной связи с обществом.

"Если на уровне государства власть принимает какие-то решения и обществу это не нравится, то такая власть получит по рукам еще до того как общество взялось за оружие или хотя бы за картон. Речь о том, чтобы государство получало понятные сигналы от общества на ранних этапах. То же касается местных властей и депутатов", – подытожил он.

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Само собой органы власти пытаются реагировать на перекосы в социально острых вопросах. Правда, многие попытки представляют собой полумеры, ручное управление либо являются пустым заявлением ничем не подкрепленным. Взять ту же ситуацию с "бусификацией". По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, за шесть месяцев 2025 года его офис получил 2 тыс. обращений от граждан касательно нарушений их прав при мобилизации (в этом году – 3 тыс., но сам Лубинец говорит что цифру нужно умножать на три ). В итоге 50 работников ТЦК были привлечены к дисциплинарной ответственности, также были открыты уголовные производства, правда, скольких в итоге посадили, не уточнялось.

ТЦК - ілюстрація. Фото: "Суспільне"

Вроде бы и законодатели обратили внимание на проблему. Недавно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15303 предлагающий наказание в виде до 7 лет лишения свободы за незаконное содержание граждан во время проведения мобилизационных мероприятий. Но вопрос, будет ли закон принят, когда, и будет ли он исполняться? В Уголовном кодексе Украины и так есть статья 146 предусматривающая до 10 лет лишения свободы за похищение человека. Но что-то не видно открытых судебных процессов с привлечением виновных к ответственности.

Та же показательная ситуация с массовым сокращением врачей в Донецкой области в феврале этого года. Тогда несмотря на заявление главы МОЗ Украины Виктора Ляшка о всесторонней поддержке работников скорой на прифронтовых территориях, местные чиновники пытались сократить свыше 40 высококлассных специалистов, имеющих богатый опыт в оказании экстренной медпомощи в критических условиях. И только обращение к журналистам и прямое вмешательство министра спасло медиков от увольнения.

Случаев нарушений законодательства и откровенного произвола со стороны системы управления в Украине – масса. Но реальность требует иных подходов. И они должны быть нацелены на всестороннюю поддержку общества, справедливых социальных решениях и предоставлении широких возможностей для развития. Только при таких подходах тема недовольства, ожесточения и желание прямого действия потеряет свою актуальность.