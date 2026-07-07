В Киеве во время разбора завалов после обстрела ГСЧСники спасли кота

Фото: ГСЧС

В Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Как сообщили в ГСЧС, спасатели помогали жителям забрать из дома самые необходимые вещи, когда заметили испуганного серого кота, скрывавшегося среди разрушений.

Специалисты осторожно спустили животное из опасной квартиры и передали его владельцам.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что для спасателей важна каждая жизнь, а подобные истории даже во время войны напоминают, что среди трагедий всегда остается место для человечности и добра.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев.

В столице 7 июля объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки. Приспущены государственные флаги на всех коммунальных постройках. Кроме того, запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.