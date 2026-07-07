Попытка побега не удалась: в Деснянском районе патрульные задержали грабителя

Фото: полиция Киева

В Деснянском районе Киева патрульные оперативно задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным патрульной полиции, потерпевший сообщил правоохранителям, что неизвестный вырвал у него сумку с деньгами и скрылся.

Получив приметы нападающего, инспекторы приступили к поискам. В ходе обследования прилегающей территории они заметили мужчину, который отвечал описанию заявителя.

Увидев полицейских, подозреваемый пытался скрыться в маршрутном автобусе, однако скрыться ему не удалось. Правоохранители задержали мужчину с применением наручников в соответствии со статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, что суд в Днепре вынес приговор 25-летнему местному жителю, совершившему кражу в одном из учебных заведений города. За совершенное преступление мужчина проведет в местах лишения свободы в ближайшие 5 лет.