Танцевал вальс сам: в Киеве школьник после гибели одноклассницы отказался искать новую партнершу

The New York Times

В Киеве девятиклассник исполнил выпускной вальс сам. Он отказался искать новую партнершу после того, как его одноклассница погибла в результате российской атаки.

Об этом сообщает "Межа", передает RegioNews.

В столице девятиклассник Егор Голодрига исполнил выпускной вальс сам. Это произошло после того, как его 15-летняя одноклассница Мария Польская погибла при ударе в столице.

Несколько месяцев они готовили выпускной вальс. 14 мая в результате российской атаки Мария погибла вместе с отцом и бабушкой.

12 июня в лицее был выпускной, но Егор решил не искать другую партнершу. На экране во время вальса показывали видео по репетициям, где он еще танцевал с Марией.

Предварительно РФ 14 мая ударила по дому в Киеве ракетой Х-101. В результате атаки погибли 24 человека, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили травмы разной степени тяжести.