В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ

Фото из открытых источников

Ингульский районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины и оправдании военной агрессии РФ. Оказалось, мужчина мечтал об "освобождении"

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2022 году мужчина общался в пророссийских группах в мессенджере. Он писал такие сообщения: "Надеюсь что РФ грохнет Варваровский мост перед наступлением чтобы нацыки не сбежали, все равно он обречён". В частности, он заявлял: "Николаев А мы и есть Россия".

Украинцев, выступающих за независимость и настроенных против агрессора, он назвал "негражданами". В частности, мужчина снял на телефон, как по железной дороге перевозят солдат и военную технику ВСУ. И затем отправил это видео администратору пророссийского Telegram-канала.

На суде он признал вину частично. По его словам, он снял видео якобы случайно, и он не мог знать, что это военная техника, из-за плохого зрения. По словам жены, она была в шоке, когда узнала об обвинениях, потому что ее родственник является добровольцем ВСУ.

Однако суд проанализировал доказательства и назначил мужчине наказание в размере 8 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.