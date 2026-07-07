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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
07 июля 2026, 11:12

Требования Путина как инструкция для победы Украины

07 июля 2026, 11:12
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Уже давно подмечено, что российские агрессоры живут в параллельном мире, что сами создают, а потом в него и верят
Уже давно подмечено, что российские агрессоры живут в параллельном мире, что сами создают, а потом в него и верят
Фотоколлаж: ВВС
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Если они выдвигают какие-то требования для окончания войны – прежде всего, думают в своей парадигме. Поэтому на самом деле можно найти и ключевые условия для окончания войны, исходя из логики врага.

Берете их требования, "переворачиваете" относительно целей и действий Украины – и у вас есть ключевые условия победы.

Первопричины войны с точки зрения агрессора:

  • недопущение членства Украины в НАТО. Следовательно, необходим четкий сигнал и шаги в направлении членства Украины в Организации Североатлантического договора и необратимости этого процесса;
  • недопущение интеграции Украины со странами Европейского Союза. Следовательно, членство в ЕС и решительные шаги реформирования в Украине для максимально быстрого процесса присоединения;
  • претензии на "исторические русские земли", включая сакральные Севастополь и Крым. Нужно не допустить правовых решений о признании незаконной аннексии Крыма; сделать невозможным его функционирование в качестве "российского авианосца, который нельзя потопить", и в конце концов показать очевидное: полуостров не может существовать без связи с континентальной частью; АР Крым может успешно развиваться только в составе Украины и впоследствии – Евросоюза.

Демилитаризация – принуждение Украины и партнеров уничтожить возможности Украины по самообороне через разоружение, ограничение и так называемый "постоянный нейтралитет". Что делать? Лишить русских завоевателей наступательных возможностей:

  1. Уничтожение их войск быстрее, чем они могут их заместить.
  2. Установить баланс в технике.
  3. Получить преимущества за счет технологичных роботизированных систем с использованием искусственного интеллекта.

Недопущение получения Украиной оружия сдерживания. Надо наоборот делать все, чтобы создать ракетный щит и меч. Очевидно, что без производства своих систем и ракет-перехватчиков и масштабирования баллистических ракет средней и меньшей дальности здесь точно не обойдешься.

Можете дальше продолжать этот список (потому что у них он постоянно меняется), переворачивайте зеркально – это и будет формула победы.

Но в конце российского списка все равно будет: уничтожить нашу страну и народ Украины.

Поэтому формула окончательной победы в этом экзистенциальном противостоянии только одна: уничтожение российского режима, лишение российских экспансионистов желания еще что-то увлекать и, если у них не будет изменений – распад этой агрессивной федерации. Это если смотреть реалистично. Но сценарии, и временные рамки противостояния, и его интенсивность, и позиция и роль мировых актеров могут быть разными.

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