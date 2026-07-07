15 лет тюрьмы: на Днепропетровщине осужден агент ФСБ, корректировавший удары по ВСУ

Фото: Офис Генерального прокурора

По материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, корректировавший удары РФ по Днепру и занимавшийся поджогами объектов Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, разоблаченный СБУ в сентябре 2024 года на корректировке обстрелов Днепропетровщины.

Установлено, что мужчина был завербован российской спецслужбой, когда искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах. Затем он привлек к подрывной деятельности свою жену.

По материалам дела агентурная пара отслеживала позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым враг готовил воздушные удары.

Для сбора данных женщина осуществляла фото- и видеофиксацию военных объектов и обозначала их координаты на гугл-картах, а ее муж передавал разведданные куратору из РФ.

Кроме того, задокументировано, как он поджег релейный шкаф на железнодорожном узле. Процесс возгорания агент снял на телефон для отчета перед российским спецслужбистом.

В дальнейшем злоумышленник должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах "Укрзализныци". Таким образом, враг надеялся нарушить логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.

В ходе обысков по месту жительства агента изъяты средства поджога, мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями работы на ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, что Служба безопасности разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который по заказу ФСБ собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в регионе.