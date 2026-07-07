Пограничники показали, как разнесли российский танк
Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали, как они поразили дроном танк оккупантов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бойцов бригады "Стальная граница". Они выполняют боевые задания на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
"Расчетам удалось ликвидировать одного оккупанта, затрехсотить двоих, поразить танк, укрытие, квадроцикл, два "Мавика" и пушку", - говорят военные.
Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем сил обороны Украины.
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