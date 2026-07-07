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Севгиль Мусаева Главный редактор "Украинской правды" info@regionews.ua
07 июля 2026, 17:35

Силовой блок вместо институтов: становится ли давление на медиа и бизнес новой "нормой"?

07 июля 2026, 17:35
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Ряд событий, которые произошли в течение одного дня, свидетельствуют об опасной тенденции усиления влияния силовых структур на общественно-политические процессы в Украине
Ряд событий, которые произошли в течение одного дня, свидетельствуют об опасной тенденции усиления влияния силовых структур на общественно-политические процессы в Украине
Фото: СевгильМусаева /фейсбук
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Сегодня один из тех дней, когда отдельные новости слагаются в очень тревожную картину.

Сначала суд по иску директора ДБР и его брата запрещает публиковать Следствие. Инфо расследования о 143 объектах недвижимости, по данным журналистов, принадлежащих брату руководителя бюро. Не опровержение фактов или объяснение происхождения имущества, а именно тупой и примитивный запрет на публикацию.

Затем ДБР приходит с обысками к владельцу производителя дронов "Вирий" и к владельцу издания Бабель, которое недавно опубликовало резонансное расследование о полке "Скала" и гибели военнослужащих.

При этом директор ДБР сегодня же заявляет, что об описанных в расследовании фактах ведомству ранее не было известно

"Обе ситуации я лично воспринимаю как попытку влияния на работу медиа. И в этот же день появляется новость об убийстве главного подозреваемого по делу покушения на Вадима Ермолаева - деле, в котором, по информации Украинской правды, фигурирует сотрудник ГУР. Вопрос, как она пересекла границу с Украиной, в тот момент, когда она пересекла границу с Украины, оставляем открытым”.

Сегодня же президент ввел в действие санкции СНБО против бывшего нардепа Борислава Березы — решение, тоже мгновенно ставшее предметом публичных споров и дискуссий.

Каждую из этих историй можно объяснять или разбирать в юридических деталях. И на первый взгляд у них нет ничего общего. Но вместе они показывают несколько важнее и угрожающе.

"Мы все чаще видим, как силовые структуры становятся основными героями общественно-политической жизни. Они присутствуют в самых громких конфликтах, они формируют повестку дня, они пытаются влиять на медиа, бизнес, политику и общественные процессы. И это очень опасная тенденция. Когда все больше общественно важных конфликтов переходят из плоскостей запретов, силовых решений или борьбы за информационное влияние, это лишь усиливает чувство хаоса”.

Потому что во время войны страна нуждается в сильных институтах, но не в стране, в которой все больше решений, конфликтов и общественных процессов проходят через силовой блок. Никакая демократия не может нормально развиваться, когда правоохранительные органы, спецслужбы и другие силовые структуры начинают играть чрезмерную роль в общественной жизни, а их влияние становится больше влияния институтов контроля, права и публичной ответственности.

Хуже всего, что эти процессы уже давно выходят за пределы отдельных историй или отдельных фамилий. Речь идет об атмосфере, в которой все больше вопросов решается из-за давления, влияния или демонстрации возможностей.

Ни в одной стране это никогда не приводило к хорошим последствиям.

Ситуация очень и очень угрожающая.

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СМИ бизнес давление Севгиль Мусаева
 
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