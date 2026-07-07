Пожар в Чернобыльской зоне локализован: ситуация стабилизировалась

Фото: Чернобыльский Радио-экологический Биосферный Заповедник

Спасатели локализовали все очаги возгорания, вызванные падением российских беспилотников в Чернобыльской зоне отчуждения

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, передает RegioNews .

Пожарная ситуация на территории Чернобыльского заповедника стабилизировалась. Все очаги пожаров локализованы. На отдельных участках еще наблюдается тление пней и торфяников. Эти процессы находятся под постоянным контролем пожарных подразделений, говорится в сообщении.

Более недели с огнем непрерывно боролись подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарной охране государственного специализированного предприятия "Северная пуща", работники Чернобыльского заповедника и специалисты других предприятий сферы управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Как отметили в заповеднике, чтобы не допустить распространения огня, они работали круглые сутки в сложных условиях жары, сильного ветра и задымления.

Важным фактором стабилизации ситуации стало изменение погодных условий, которое в сочетании с непрерывной работой всех привлеченных подразделений позволило локализовать пожары, отметили в заповеднике.

Напомним, что в Чернобыльской зоне в отчуждении спасатели борются с огненным смерчем.