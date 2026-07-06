Украина и Польша: когда прошлое становится оружием

Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы

Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы

Фото: Fasebook/Gennadiy Druzenko

В истории любого народа можно найти почти все, что угодно: невероятные духовные и творческие возвышения, падения, ренессансы, "темные века", преступников и праведников, примирение и раздор, времена руины и "золотой век".

Так же и среди ее исторических деятелей есть удивительно разнообразные фигуры: аристократы и популисты, радикалы и умеренные, гуманисты и террористы.

Виктор Франкл, заплативший ужасную цену за коллективное безумие немцев времен Третьего Райха, утверждал: "Коллективной вины не бывает". Нацисты убили его неродившегося ребенка, женщину, отца, мать и брата – и тем не менее он верил, что

"… в реальности существуют только две человеческие "расы". "Раса" порядочных людей и раса отбросов, и эта "расовая сегрегация" проходит через все народы". А внутри каждой нации – через все партии и разные сообщества. Даже в концлагерях, даже среди эсэсовцев, время от времени встречались полупорядочные люди. Так же как и с другой стороны, среди соратников могут встречаться откровенные негодяи. Опасность ожидает нас в другом месте: порядочные люди всегда находятся в меньшинстве, всегда были в меньшинстве и, думаю, всегда в меньшинстве будут оставаться. Опасность возникает тогда, когда режим или политическая система возносит подлецов или, другими словами, позволяет порочной верхушке нации осуществлять контроль. Это и есть подлинная опасность. И ни одна нация априори не застрахована от этой угрозы. Поэтому осмелюсь сказать, что, в принципе, каждая нация может осуществить Холокост"…

Поэтому попытка представить свою историю как сплошной парад праведников и героев, так же, как и перманентное посыпание головы пеплом – лишь признак инфантильности элит. История – это меню à la carte. И признак зрелости нации – подавать из него блюда в правильное время.

Когда поляки массово впадают в паранойю ресентимента, когда Навроцкий бередит национальные раны вместо того, чтобы их заживлять, стоит ли нам подбрасывать хворост в польский костер? Сделать это нетрудно. Ведь за тысячу лет сосуществования в наших отношениях было всякое. И Москву вместе брали, и турок громили под Хотином при Сагайдачном, и уничтожали друг друга в промышленных масштабах при Хмельницком или Гонте и Зализняке. Причем первое никак не отменяет второго. Вопрос лишь в том, какую карту мы разыгрываем сегодня в ответ на откровенный шовинизм польской правицы.

Можно в рожу полякам присвоить звание Героя Украины Дмитрию Клячковскому и назвать в его честь Третий армейский корпус. А можно достать из исторического бревна фигуру генерала УНР Марка Безручко – защитника Замостья от большевистского нашествия и соавтора "Чуда на Висле". Правда, генерал был лояльным гражданином Второй Речи Посполитой и работал в польском военном картографическом институте в то время, когда молодые радикалы-бандеровцы занимались политическим террором.

Можно в сотый раз перечислять количество жертв Волынской трагедии и до хрипоты спорить, "кто первый начал", кто больше убил, а кто только мстил и защищался, а можно в ответ на польское обострение медийно подсветить Перемирие между УПА и АК в Руде-Ружанецкой в мае 1948 года 1946, где бойцы УПА и WIN (наследницы Армии Краевой) совместно сражались против кровавой диктатуры коммунистов.

История – это меню à la carte. И близорукая вепонизация исторической памяти правыми силами в Польше дает нам уникальный шанс продемонстрировать геополитическое айкидо. И свою зрелость. Не вестись на провокации, не подбрасывать хвороста в огонь массового исторического бессмыслия соседей, а сфокусироваться на увековечении, продвижении и глорифификации примеров украинско-польского сотрудничества. Особенно когда это сотрудничество было направлено против России и людоедских тоталитарных режимов.

Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы. Когда боремся друг за другом – есть все шансы продолжить исторические споры где-то в сибирских лагерях…