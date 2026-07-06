12:08  06 июля
На Львовщине столкнулись мотоцикл и велосипед: травмирован 11-летний мальчик
09:54  06 июля
В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли двое мужчин
09:46  06 июля
В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ
UA | RU
UA | RU
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
06 июля 2026, 10:12

Украина и Польша: когда прошлое становится оружием

06 июля 2026, 10:12
Читайте також українською мовою
Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы
Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы
Фото: Fasebook/Gennadiy Druzenko
Читайте також
українською мовою

В истории любого народа можно найти почти все, что угодно: невероятные духовные и творческие возвышения, падения, ренессансы, "темные века", преступников и праведников, примирение и раздор, времена руины и "золотой век".

Так же и среди ее исторических деятелей есть удивительно разнообразные фигуры: аристократы и популисты, радикалы и умеренные, гуманисты и террористы.

Виктор Франкл, заплативший ужасную цену за коллективное безумие немцев времен Третьего Райха, утверждал: "Коллективной вины не бывает". Нацисты убили его неродившегося ребенка, женщину, отца, мать и брата – и тем не менее он верил, что

"… в реальности существуют только две человеческие "расы". "Раса" порядочных людей и раса отбросов, и эта "расовая сегрегация" проходит через все народы". А внутри каждой нации – через все партии и разные сообщества. Даже в концлагерях, даже среди эсэсовцев, время от времени встречались полупорядочные люди. Так же как и с другой стороны, среди соратников могут встречаться откровенные негодяи. Опасность ожидает нас в другом месте: порядочные люди всегда находятся в меньшинстве, всегда были в меньшинстве и, думаю, всегда в меньшинстве будут оставаться. Опасность возникает тогда, когда режим или политическая система возносит подлецов или, другими словами, позволяет порочной верхушке нации осуществлять контроль. Это и есть подлинная опасность. И ни одна нация априори не застрахована от этой угрозы. Поэтому осмелюсь сказать, что, в принципе, каждая нация может осуществить Холокост"…

Поэтому попытка представить свою историю как сплошной парад праведников и героев, так же, как и перманентное посыпание головы пеплом – лишь признак инфантильности элит. История – это меню à la carte. И признак зрелости нации – подавать из него блюда в правильное время.

Когда поляки массово впадают в паранойю ресентимента, когда Навроцкий бередит национальные раны вместо того, чтобы их заживлять, стоит ли нам подбрасывать хворост в польский костер? Сделать это нетрудно. Ведь за тысячу лет сосуществования в наших отношениях было всякое. И Москву вместе брали, и турок громили под Хотином при Сагайдачном, и уничтожали друг друга в промышленных масштабах при Хмельницком или Гонте и Зализняке. Причем первое никак не отменяет второго. Вопрос лишь в том, какую карту мы разыгрываем сегодня в ответ на откровенный шовинизм польской правицы.

Можно в рожу полякам присвоить звание Героя Украины Дмитрию Клячковскому и назвать в его честь Третий армейский корпус. А можно достать из исторического бревна фигуру генерала УНР Марка Безручко – защитника Замостья от большевистского нашествия и соавтора "Чуда на Висле". Правда, генерал был лояльным гражданином Второй Речи Посполитой и работал в польском военном картографическом институте в то время, когда молодые радикалы-бандеровцы занимались политическим террором.

Можно в сотый раз перечислять количество жертв Волынской трагедии и до хрипоты спорить, "кто первый начал", кто больше убил, а кто только мстил и защищался, а можно в ответ на польское обострение медийно подсветить Перемирие между УПА и АК в Руде-Ружанецкой в мае 1948 года 1946, где бойцы УПА и WIN (наследницы Армии Краевой) совместно сражались против кровавой диктатуры коммунистов.

История – это меню à la carte. И близорукая вепонизация исторической памяти правыми силами в Польше дает нам уникальный шанс продемонстрировать геополитическое айкидо. И свою зрелость. Не вестись на провокации, не подбрасывать хвороста в огонь массового исторического бессмыслия соседей, а сфокусироваться на увековечении, продвижении и глорифификации примеров украинско-польского сотрудничества. Особенно когда это сотрудничество было направлено против России и людоедских тоталитарных режимов.

Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы. Когда боремся друг за другом – есть все шансы продолжить исторические споры где-то в сибирских лагерях…

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война украинцы Польша история герои УПА поляки
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Украине или за границей: психолог объяснила, как семьям сделать сложный выбор
06 июля 2026, 14:04
Россия ударила по энергетикам в Краматорске: трое пострадавших
06 июля 2026, 13:38
В Варшаве разыскивают 18-летнего украинца: что известно
06 июля 2026, 13:24
Вишневое после удара РФ: уже 26 пострадавших, эвакуировано около 500 человек
06 июля 2026, 12:58
Украинские дроны атаковали НПЗ, порт и военные объекты РФ и Крыма
06 июля 2026, 12:41
Украина просит срочно созвать Совбез ООН после удара РФ
06 июля 2026, 12:27
На Львовщине столкнулись мотоцикл и велосипед: травмирован 11-летний мальчик
06 июля 2026, 12:08
В Вишневом после удара РФ – масштабные разрушения, уничтожено несколько улиц
06 июля 2026, 11:52
Потери РФ за сутки: 1420 военных и 686 единиц техники – Генштаб
06 июля 2026, 11:19
В Полтаве мужчине, который отрубил жене два пальца, дали условный срок
06 июля 2026, 11:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Павел Казарин
Все блоги »