Украина и Польша: когда прошлое становится оружием
В истории любого народа можно найти почти все, что угодно: невероятные духовные и творческие возвышения, падения, ренессансы, "темные века", преступников и праведников, примирение и раздор, времена руины и "золотой век".
Так же и среди ее исторических деятелей есть удивительно разнообразные фигуры: аристократы и популисты, радикалы и умеренные, гуманисты и террористы.
Виктор Франкл, заплативший ужасную цену за коллективное безумие немцев времен Третьего Райха, утверждал: "Коллективной вины не бывает". Нацисты убили его неродившегося ребенка, женщину, отца, мать и брата – и тем не менее он верил, что
"… в реальности существуют только две человеческие "расы". "Раса" порядочных людей и раса отбросов, и эта "расовая сегрегация" проходит через все народы". А внутри каждой нации – через все партии и разные сообщества. Даже в концлагерях, даже среди эсэсовцев, время от времени встречались полупорядочные люди. Так же как и с другой стороны, среди соратников могут встречаться откровенные негодяи. Опасность ожидает нас в другом месте: порядочные люди всегда находятся в меньшинстве, всегда были в меньшинстве и, думаю, всегда в меньшинстве будут оставаться. Опасность возникает тогда, когда режим или политическая система возносит подлецов или, другими словами, позволяет порочной верхушке нации осуществлять контроль. Это и есть подлинная опасность. И ни одна нация априори не застрахована от этой угрозы. Поэтому осмелюсь сказать, что, в принципе, каждая нация может осуществить Холокост"…
Поэтому попытка представить свою историю как сплошной парад праведников и героев, так же, как и перманентное посыпание головы пеплом – лишь признак инфантильности элит. История – это меню à la carte. И признак зрелости нации – подавать из него блюда в правильное время.
Когда поляки массово впадают в паранойю ресентимента, когда Навроцкий бередит национальные раны вместо того, чтобы их заживлять, стоит ли нам подбрасывать хворост в польский костер? Сделать это нетрудно. Ведь за тысячу лет сосуществования в наших отношениях было всякое. И Москву вместе брали, и турок громили под Хотином при Сагайдачном, и уничтожали друг друга в промышленных масштабах при Хмельницком или Гонте и Зализняке. Причем первое никак не отменяет второго. Вопрос лишь в том, какую карту мы разыгрываем сегодня в ответ на откровенный шовинизм польской правицы.
Можно в рожу полякам присвоить звание Героя Украины Дмитрию Клячковскому и назвать в его честь Третий армейский корпус. А можно достать из исторического бревна фигуру генерала УНР Марка Безручко – защитника Замостья от большевистского нашествия и соавтора "Чуда на Висле". Правда, генерал был лояльным гражданином Второй Речи Посполитой и работал в польском военном картографическом институте в то время, когда молодые радикалы-бандеровцы занимались политическим террором.
Можно в сотый раз перечислять количество жертв Волынской трагедии и до хрипоты спорить, "кто первый начал", кто больше убил, а кто только мстил и защищался, а можно в ответ на польское обострение медийно подсветить Перемирие между УПА и АК в Руде-Ружанецкой в мае 1948 года 1946, где бойцы УПА и WIN (наследницы Армии Краевой) совместно сражались против кровавой диктатуры коммунистов.
История – это меню à la carte. И близорукая вепонизация исторической памяти правыми силами в Польше дает нам уникальный шанс продемонстрировать геополитическое айкидо. И свою зрелость. Не вестись на провокации, не подбрасывать хвороста в огонь массового исторического бессмыслия соседей, а сфокусироваться на увековечении, продвижении и глорифификации примеров украинско-польского сотрудничества. Особенно когда это сотрудничество было направлено против России и людоедских тоталитарных режимов.
Возможно, это наш шанс напомнить полякам, что когда мы вместе, мы являемся одной из самых больших потуг Европы. Когда боремся друг за другом – есть все шансы продолжить исторические споры где-то в сибирских лагерях…