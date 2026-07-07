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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
07 июля 2026, 08:35

Ракеты, санкции и двойные стандарты: что позволяет РФ продолжать войну

07 июля 2026, 08:35
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Быть полубеременным – выбирая между "ведением бизнеса" и последствиями – не получится. Ибо такой выбор только увеличивает возможности Москвы
Быть полубеременным – выбирая между "ведением бизнеса" и последствиями – не получится. Ибо такой выбор только увеличивает возможности Москвы
Фото: duflu
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На российскую баллистику можно посмотреть с другой стороны. Если бы у них не было западных компонентов, никаких ракет они бы не смогли производить.

А так – с одной стороны, у нас нет жесткого контроля за попаданием на россию микросхем и чипов, с другой – отсутствие у западных партнеров возможностей передачи антибалистических ракет, которые могут российские ракеты сбивать.

В этом и есть самая большая проблема, как еще несколько лет назад была с так называемым теневым флотом России. Хотя все понимали, откуда идут танкеры и кто на этом зарабатывал. Но делали вид, что санкции работают.

Быть полубеременным – выбирая между "ведением бизнеса" и последствиями – не получится. Ибо такой выбор только увеличивает возможности Москвы, а не уменьшает их. Получая временную выгоду, в стратегическом плане наши партнеры проигрывают. Потому что, не дав по зубам Путину в 2022-м, они лишь растянули во времени и войну, и затраты на нее.

Вот только что с этим делать – рецепта нет. Помимо радикального пересмотра подходов к любым "экономическим" контактам с Россией. Хотя бы на ближайший год. Иначе эта балансировка приведет к еще большей эскалации.

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Украина РФ война санкции обстрелы ракета технологии партнеры Путин
 
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