11:12  12 июня
Видео в школьном чате: в Николаевской области четверо детей бросили кота в колодец
10:16  12 июня
Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
10:23  12 июня
В Хмельницкой области утонули бабушка и ее 12-летняя внучка
UA | RU
UA | RU
12 июня 2026, 14:26

Несмотря на арест: под Киевом продают активы компаний, связанных с "Династией"

12 июня 2026, 14:26
Читайте також українською мовою
Фото: Bihus.Infо
Читайте також
українською мовою

Несмотря на арест корпоративных прав компаний, фигурантов коррупционного производства по строительству жилищного кооператива "Династия", часть активов продолжает свободно продаваться. Речь идет как минимум о двух домах в закрытом коттеджном городке вблизи Козина

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Подозрения в рамках дела, которое расследуют НАБУ и САП, получили Лилия Лысенко и Геннадий Опальчук.

По данным следствия, именно на них были оформлены работы по возведению резиденции, предположительно предназначавшейся для Тимура Миндича, Андрея Ермака и Алексея Чернышева.

Строительство объекта ранее было обнародовано журналистами Bihus.Info и, по версии следствия, осуществлялось на средства неизвестного происхождения, часть которых могла быть легализована через подконтрольные структуры.

Высший антикоррупционный суд уже избрал меры пресечения фигурантам и наложил арест на их имущество, а также корпоративные права компаний, где они являются совладельцами. В частности, речь идет о компании "Лесной квартал", в которой Лысенко и Опальчук владеют по 25%.

В то же время, журналисты обратили внимание, что непосредственно объекты недвижимости компании арестованы не были. Речь идет о пяти домах в закрытом коттеджном городке неподалеку от Козина (в нескольких километрах от "Династии"), часть из которых пока выставлена на продажу.

Во время разговора с риелтором журналисты узнали, что дома продаются без ремонта, а земля под ними находится в аренде у "Лесного квартала" до 2032 года. Один из объектов площадью 502 кв. м оценивается в 360 тыс. долларов, другой – площадью 650 кв. м – продается со скидкой за 390 тыс. долларов.

В комментарии журналистам Лилия Лысенко заявила, что арест корпоративных прав и арест имущества являются разными юридическими действиями.

Геннадий Опальчук на устные вопросы не ответил, попросив отправить их в письменном виде.

Журналисты отмечают, что отсутствие ареста на сами объекты недвижимости может объясняться участием в структуре компании третьих лиц, не фигурирующих в уголовном производстве. В то же время, происхождение средств, за которые формировались активы, остается предметом проверки.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
арест расследование Киевская область продажа дома Bihus.Info кооператив Династия
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Экоцид в трёх областях: раскрыты схемы "чёрных лесорубов" на сумму 37 млн грн
12 июня 2026, 16:56
В Одессе военных ТЦК, задержанные за вымогательство, выпущены из СИЗО
12 июня 2026, 16:45
В Киеве водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля
12 июня 2026, 16:38
В Киеве из-за ДТП на Харьковском шоссе затруднено движение транспорта
12 июня 2026, 16:20
Трагедия в Винницкой области: в пруду во время купания погиб 15-летний подросток
12 июня 2026, 15:59
ВАКС оставил под стражей эксминистра Галущенко, но уменьшил сумму залога
12 июня 2026, 15:50
Пограничники показали, как разносят российских "ждунов" на фронте
12 июня 2026, 15:15
Охота на дроны: СБУ уничтожает "Shahed" и "Ланцет" над Донетчиной
12 июня 2026, 14:41
В Киевской области в огне погиб мужчина
12 июня 2026, 14:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »