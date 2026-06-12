Фото: Bihus.Infо

Несмотря на арест корпоративных прав компаний, фигурантов коррупционного производства по строительству жилищного кооператива "Династия", часть активов продолжает свободно продаваться. Речь идет как минимум о двух домах в закрытом коттеджном городке вблизи Козина

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Подозрения в рамках дела, которое расследуют НАБУ и САП, получили Лилия Лысенко и Геннадий Опальчук.

По данным следствия, именно на них были оформлены работы по возведению резиденции, предположительно предназначавшейся для Тимура Миндича, Андрея Ермака и Алексея Чернышева.

Строительство объекта ранее было обнародовано журналистами Bihus.Info и, по версии следствия, осуществлялось на средства неизвестного происхождения, часть которых могла быть легализована через подконтрольные структуры.

Высший антикоррупционный суд уже избрал меры пресечения фигурантам и наложил арест на их имущество, а также корпоративные права компаний, где они являются совладельцами. В частности, речь идет о компании "Лесной квартал", в которой Лысенко и Опальчук владеют по 25%.

В то же время, журналисты обратили внимание, что непосредственно объекты недвижимости компании арестованы не были. Речь идет о пяти домах в закрытом коттеджном городке неподалеку от Козина (в нескольких километрах от "Династии"), часть из которых пока выставлена на продажу.

Во время разговора с риелтором журналисты узнали, что дома продаются без ремонта, а земля под ними находится в аренде у "Лесного квартала" до 2032 года. Один из объектов площадью 502 кв. м оценивается в 360 тыс. долларов, другой – площадью 650 кв. м – продается со скидкой за 390 тыс. долларов.

В комментарии журналистам Лилия Лысенко заявила, что арест корпоративных прав и арест имущества являются разными юридическими действиями.

Геннадий Опальчук на устные вопросы не ответил, попросив отправить их в письменном виде.

Журналисты отмечают, что отсутствие ареста на сами объекты недвижимости может объясняться участием в структуре компании третьих лиц, не фигурирующих в уголовном производстве. В то же время, происхождение средств, за которые формировались активы, остается предметом проверки.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

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