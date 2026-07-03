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03 июля 2026, 11:59

Минобороны анонсировало проверку ТЦК в Одессе и Николаеве после жалоб

03 июля 2026, 11:59
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Министерство обороны проведет комплексную проверку Одесского и Николаевского ТЦК и СП

Об этом, как информирует "Интерфакс-Украина", сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков во время часа вопросов правительству в ВР, передает RegioNews.

По его словам, решение принято в ответ на сообщения о возможных нарушениях прав граждан, в частности, об изъятии мобильных телефонов и случаях унижения достоинства.

"По телефонам: это недопустимо. Мы реагируем на эти вопросы. Все случаи, связанные с возможными нарушениями прав человека, мы изучаем. Принято решение о комплексной проверке Николаевского и Одесского ТЦК", – отметил Шкураков.

Он также сообщил, что в отношении Уманского ТЦК уже проводятся соответствующие мероприятия, а руководитель учреждения переведен на другую должность.

"Все возникающие проблемные случаи мы изучаем", – добавил замминистра.

Отдельно в Минобороны отметили, что ведется учет обращений народных депутатов и других организаций относительно работы территориальных центров комплектования.

Ранее в министерстве сообщали о подготовке к масштабным проверкам всех ТЦК в Украине и реформировании их работы с целью повышения прозрачности и контроля взаимодействия с гражданами.

Напомним, RegioNews писал, что 29 июня в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего, который сам воспитывает ребенка. Тем временем его 5-летнюю дочь некому было забрать из детсада, и девочку на ночь приютила директор заведения. В ТЦК отметили, что в документах, предоставленных мужчиной, не было подтверждения факта самостоятельного содержания ребенка.

Впоследствии после огласки мужчину временно отпустили, чтобы он мог решить вопрос по уходу за ребенком и собрать документы для оформления отсрочки.

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