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19 августа 2026, 10:57

На Закарпатье фиктивно "мобилизовали" 329 человек: еще пяти работникам ТЦК объявили подозрение

19 августа 2026, 10:57
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Фото: Национальная полиция
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На Закарпатье Национальная полиция сообщила о подозрении еще пяти работникам районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, они вносили в систему "Обериг" недостоверные сведения о якобы мобилизованных гражданах, чтобы искусственно улучшить показатели призыва.

Как установили правоохранители, всего в системе обнаружили данные о 329 людях с признаками фиктивного призыва. Среди них были даже граждане, ранее уже проходившие военную службу, а также умершие лица.

Весной этого года начальник одного из районных РТЦК и СП и его заместитель использовали собственные квалифицированные электронные подписи для внесения в систему "Обериг" информации о якобы призванных на военную службу.

С помощью электронной подписи начальника в систему внесли данные о фиктивном призыве 162 человек, а с помощью подписи его заместителя – еще 108 военнообязанных.

После разоблачения руководителей центра правоохранители продолжили расследование и установили еще пятерых работников, которые, по версии следствия, были вовлечены в схему. Речь идет о начальнике и операторах мобилизационного отделения и группе учета офицеров запаса.

С их помощью в систему внесли недостоверные сведения еще о 59 военнообязанных. Таким образом, общее количество лиц с выявленными признаками фиктивного призыва составило 329.

Правоохранители отмечают, что фактически этих людей в воинские части не направляли. В то же время, для отчетности составляли списки якобы мобилизованных лиц, которые на бумаге находились в составе воинских частей.

  • Пятерым работникам РТЦК сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.
  • Начальнику РТЦК и его заместителю также сообщили новые подозрения по этим статьям и по ч. 1 ст. 366 УК Украины – служебный подлог.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны проведет комплексную проверку Одесского и Николаевского ТЦК и СП.

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