Одесса рискует остаться без тепла: 43 модульных котельных до сих пор не строят

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В Одессе – критическая ситуация с подготовкой к отопительному сезону. По состоянию на середину августа работы по установке блочно-модульных котельных фактически не начались

Об этом в обращении заявил руководитель Одесской областной ячейки ГО "Захист Держави" Алексей Земляной, передает RegioNews.

По его словам, в рамках реализации планов устойчивости регионов Одесская область получила более 187,5 млн. грн. на строительство 43 блочно-модульных котельных. Предельный срок их ввода в эксплуатацию – 1 октября 2026 года.

В то же время, как утверждает Земляный, на середину августа строительные работы на объектах не начались, проектно-сметная документация отсутствует, а информации о проведении открытых тендеров или аукционов в системе Prozorro нет.

"То есть до отопительного сезона осталось совсем немного времени, а реализация этого направления в Одессе фактически не стартовала", – заявил он.

В организации отмечают, что в других регионах Украины уже устанавливают блочно-модульные котельные и создают резервные источники теплоснабжения.

В связи с этим Одесская ячейка ОО "Захист Держави" начала сбор подписей под обращением в Кабинет Министров и СНБО. В организации призывают проверить ситуацию и оценить деятельность представителей Одесской ОВА по выполнению плана устойчивости и строительства котельных.

Сбор подписей продлится 19-21 августа.

Присоединиться к сбору подписей можно в офисах ОО "Захист Держави" в Одессе:

ул. Сегедская, 8;

пров. Ивана Луценко, 21/23, бизнес-центр "Ольвия" (вход с Греческой площади).

Напомним, Тернопольская ячейка общественной организации "Захист Держави" запустила новый проект – Раду Действий. Это экспертная площадка, объединившая специалистов из разных отраслей: от образования и права до бизнеса и волонтерства.