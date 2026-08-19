Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб

Фото: Национальная полиция

Недалеко от Львова подросток погиб, а двое его товарищей травмировались в результате падения с высоты около 15 метров

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 августа около 20:10 на территории Гамалеевского водохранилища.

По предварительным данным, трое жителей Львова – 17-летний парень и двое 16-летних – решили залезть на железобетонную опору громоотвода.

Подростки воспользовались металлической лестницей, прикрепленной к конструкции, и поднялись на верхнюю площадку. Там они потеряли равновесие и свалились на землю с высоты около 15 метров.

Все трое получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них, в частности, политравмы, переломы, множественные ушибы и ссадины. Впоследствии один из ребят от полученных травм скончался. Двое его товарищей находятся в реанимации под наблюдением врачей.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области чрезвычайники спасли девушку-подростка с крыши многоэтажки. В городе Фастов группа подростков устроила опасный досуг. Одна из девушек очутилась на кровле балкона девятого этажа и уже не могла самостоятельно вернуться назад.