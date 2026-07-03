Міноборони анонсувало перевірку ТЦК в Одесі та Миколаєві після скарг

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду у ВР, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалено у відповідь на повідомлення про можливі порушення прав громадян, зокрема щодо вилучення мобільних телефонів та випадків приниження гідності.

"Щодо телефонів: це неприпустимо. Ми реагуємо на ці питання. Усі випадки, пов’язані з можливими порушеннями прав людини, ми вивчаємо. Прийнято рішення про комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК", – зазначив Шкураков.

Він також повідомив, що щодо Уманського ТЦК вже проводяться відповідні заходи, а керівника установи переведено на іншу посаду.

"Усі проблемні випадки, які виникають, ми вивчаємо", – додав заступник міністра.

Окремо в Міноборони зазначили, що ведеться облік звернень від народних депутатів та інших організацій щодо роботи територіальних центрів комплектування.

Раніше в міністерстві повідомляли про підготовку до масштабних перевірок усіх ТЦК в Україні та реформування їхньої роботи з метою підвищення прозорості та контролю взаємодії з громадянами.

Нагадаємо, RegioNews писав, що 29 червня у Кривому Розі мобілізували 34-річного, який сам виховує дитину. Тим часом його 5-річну доньку не було кому забрати з дитсадка, і дівчинку на ніч прихистила директорка закладу. У ТЦК зазначили, що в документах, які надав чоловік не було підтвердження факту самостійного утримання дитини.

Згодом після розголосу чоловіка тимчасово відпустили, щоб він міг вирішити питання щодо догляду за дитиною та зібрати документи для оформлення відстрочки.

Читайте також: