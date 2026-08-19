10:49  19 августа
В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич
09:40  19 августа
В Черновцах в результате взрыва в квартире многоэтажки погиб мужчина
07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 12:36

В Черкасской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара

19 августа 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В селе Кумейки Черкасского района 18 августа вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого продолжается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Очаг возгорания возник на территории частного домовладения, где загорелась хозяйственная постройка. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на свалку и соседний лесной массив.

Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 100 гектаров.

К тушению привлечены 55 единиц техники и 208 человек личного состава.

Напомним, вечером 18 августа на Полтавщине обломки вражеского БпЛА повлекли за собой масштабный пожар сухостоя. Огонь охватил площадь в 3 гектара.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лес пожар происшествия ГСЧС Черкасская область
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Обмен 103 на 103: Украина вернула защитников из российского плена
19 августа 2026, 14:16
Евгений Хмара официально возглавил Минобороны Украины
19 августа 2026, 13:56
Во Львовской области микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся: среди пострадавших два ребенка
19 августа 2026, 13:40
Мудрую уволили с должности заместительницы руководителя ОП: указ Зеленского
19 августа 2026, 13:39
Разбил бутылку о брусчатку и напал на подростка: на Прикарпатье задержали 44-летнего мужчину
19 августа 2026, 13:23
Заманили в укрытие, избивали и душили: под Одессой подростки издевались над 11-летним мальчиком
19 августа 2026, 13:19
Федоров и выборы во время войны: между "Дією" и реальностью
19 августа 2026, 12:59
Сибига снова возглавил МИД: Рада проголосовала за его назначение
19 августа 2026, 12:57
150 млн грн для залога по делу "Мидас": НАБУ обнародовало детали спецоперации "Форест Гамп"
19 августа 2026, 12:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »