Фото: ГСЧС

В селе Кумейки Черкасского района 18 августа вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого продолжается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Очаг возгорания возник на территории частного домовладения, где загорелась хозяйственная постройка. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на свалку и соседний лесной массив.

Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 100 гектаров.

К тушению привлечены 55 единиц техники и 208 человек личного состава.

Напомним, вечером 18 августа на Полтавщине обломки вражеского БпЛА повлекли за собой масштабный пожар сухостоя. Огонь охватил площадь в 3 гектара.