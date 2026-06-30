В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом работника ТЦК

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

По имеющейся информации, девушку вместе с собакой якобы силой посадили в микроавтобус ТЦК. В ходе инцидента она, вероятно, ранила ножом одного из сотрудников.

Сообщается, что 37-летний работник ТЦК получил резаную рану правого плеча и был госпитализирован.

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов или других государственных структур по этому инциденту не поступало.

Напомним, в Харькове мужчина напал с ножом на ТЦК. В результате нападения ранения получили двое военнослужащих. Один из них прооперирован, он находится в больнице. Другой военный умер от полученных ножевых ранений, несмотря на реанимационные мероприятия.

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