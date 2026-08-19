Рада не поддержала вызов заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой в парламент

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Верховная Рада не поддержала предложение народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность") вызвать на заседание парламента в четверг заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую

Об этом он сам написал в телеграмм-канале нардеп, передает RegioNews.

Соответствующее предложение на пленарном заседании в среду поддержал только 31 народный депутат.

"Хотим понять, почему ОП превратилось в ОПГ! "За" только 31 нардеп. Не хотят слушать объяснения. Ясно", – написал Гончаренко.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

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