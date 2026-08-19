Рада не поддержала вызов заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой в парламент
Верховная Рада не поддержала предложение народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность") вызвать на заседание парламента в четверг заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую
Об этом он сам написал в телеграмм-канале нардеп, передает RegioNews.
Соответствующее предложение на пленарном заседании в среду поддержал только 31 народный депутат.
"Хотим понять, почему ОП превратилось в ОПГ! "За" только 31 нардеп. Не хотят слушать объяснения. Ясно", – написал Гончаренко.
Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.
Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.
НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".
Читайте также: Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"