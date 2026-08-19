10:49  19 августа
В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич
09:40  19 августа
В Черновцах в результате взрыва в квартире многоэтажки погиб мужчина
07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 10:49

В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич

19 августа 2026, 10:49
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка в поселке Овидиополь Одесского района. Трагический инцидент произошел вечером 18 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень гулял вместе с другом на территории заброшенной недостройки – там ему на голову упал кирпич. Товарищ сразу вызвал "скорую", однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – 14-летний подросток умер до приезда врачей.

В полиции отмечают, что семья, в которой воспитывался парень, в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете в соцслужбах не находилась.

После установления всех обстоятельств гибели ребенка, событию будет определена правовая квалификация.

Напомним, вечером 17 августа во Львовской области трое подростков решили залезть на железобетонную опору громоотвода. Они потеряли равновесие и упали на землю с высоты около 15 метров. Один из парней скончался в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область происшествия трагедия недострой подросток смерть ребенка
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Рада не поддержала вызов заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой в парламент
19 августа 2026, 12:13
На Полтавщине в результате столкновения двух авто погиб 10-летний ребенок: обоих водителей задержали
19 августа 2026, 11:56
Одесса рискует остаться без тепла: 43 модульных котельных до сих пор не строят
19 августа 2026, 11:47
Россияне ударили КАБом по Запорожскому району: последствия
19 августа 2026, 11:34
Хмара больше не и.о. министра обороны: Кабмин принял решение о его увольнении
19 августа 2026, 11:25
Из-за обстрелов и непогоды без света оказались потребители в 9 регионах Украины
19 августа 2026, 11:22
НАБУ проводит обыски у председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" – источники
19 августа 2026, 11:15
На Закарпатье фиктивно "мобилизовали" 329 человек: еще пяти работникам ТЦК объявили подозрение
19 августа 2026, 10:57
Легковушка влетела в остановку с людьми в Киеве: погибли две женщины, четыре человека травмированы
19 августа 2026, 10:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Все блоги »