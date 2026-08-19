Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень гулял вместе с другом на территории заброшенной недостройки – там ему на голову упал кирпич. Товарищ сразу вызвал "скорую", однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – 14-летний подросток умер до приезда врачей.

В полиции отмечают, что семья, в которой воспитывался парень, в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете в соцслужбах не находилась.

После установления всех обстоятельств гибели ребенка, событию будет определена правовая квалификация.

Напомним, вечером 17 августа во Львовской области трое подростков решили залезть на железобетонную опору громоотвода. Они потеряли равновесие и упали на землю с высоты около 15 метров. Один из парней скончался в больнице.