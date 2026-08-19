Фото: полиция

В ночь на 19 августа в Черновцах произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Строителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. В результате детонации боеприпаса 38-летний житель квартиры получил смертельные травмы и погиб на месте. Других пострадавших нет.

Пожар после взрыва не возник, однако квартира частично повреждена.

Полицейские эвакуировали жителей многоэтажки и обеспечили безопасность.

Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Напомним, утром 18 августа во Львове в квартире взорвалась батарея для зарядки авто. Владелец жилья получил термические ожоги, его госпитализировали.