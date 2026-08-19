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По состоянию на утро 19 августа часть потребителей в четырех регионах остается без электроснабжения из-за боевых действий и вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Там, где это позволяет ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Кроме этого, из-за непогоды обесточены 300 населенных пунктов в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома граждан.

Отмечается, что использование ограничений 19 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, оккупанты с самого утра 19 августа атакуют Запорожье дронами и КАБами. Из-за вражеского удара возникли перебои с электричеством в некоторых районах города.