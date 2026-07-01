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01 июля 2026, 11:47

Мобилизированного отца-одиночку в Кривом Роге отпустили оформить отсрочку

01 июля 2026, 11:47
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Фото: Telegram/Кривой Рог Свои
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В Кривом Роге 34-летнего местного жителя, самостоятельно воспитывающего пятилетнюю дочь, временно отпустили после мобилизации, чтобы он мог решить вопрос по уходу за ребенком и собрать документы для оформления отсрочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городской Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

По предварительной информации, мужчину мобилизовали в то время, когда его дочь находилась в детском саду.

Поскольку забрать ребенка было некому, девочка некоторое время оставалась под наблюдением директора дошкольного учреждения. Впоследствии ее передали дедушке по родительской линии.

Мужчине предоставили время для урегулирования организационных вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием дочери, а также для оформления документов, подтверждающих его право на отсрочку от мобилизации как отца, самостоятельно воспитывающего несовершеннолетнего ребенка.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщи, что представитель Омбудсмана в Днепропетровской области Алексей Урлаткин лично пообщался с мужчиной

По словам Лубинца, мобилизованный подтвердил, что его отпустили для решения вопросов ребенка и оформления необходимых документов.

"Далее держу эту ситуацию на контроле", – отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее RegioNews писал, что 29 июня в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего, который сам воспитывает ребенка. Тем временем его 5-летнюю дочь некому было забрать из детсада, и девочку на ночь приютила директор заведения. В ТЦК отметили, что в документах, предоставленных мужчиной, не было подтверждения факта самостоятельного содержания ребенка.

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Кривой Рог мобилизация мужчина отец ребенок Дмитрий Лубинец отсрочка
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