Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной версии следствия, 42-летний водитель Volkswagen Golf столкнулся с авто Daewoo Sens под управлением 35-летнего водителя.

В результате столкновения 10-летний пассажир Daewoo погиб на месте. Еще трое пассажиров этого авто – мальчики в возрасте 12 и 17 лет и 38-летняя женщина – получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Оба водителя задержаны. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.