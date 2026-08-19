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19 августа 2026, 11:56

На Полтавщине в результате столкновения двух авто погиб 10-летний ребенок: обоих водителей задержали

19 августа 2026, 11:56
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Фото: полиция
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ДТП произошло 18 августа около 20:30 вблизи села Тахтаулово Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной версии следствия, 42-летний водитель Volkswagen Golf столкнулся с авто Daewoo Sens под управлением 35-летнего водителя.

В результате столкновения 10-летний пассажир Daewoo погиб на месте. Еще трое пассажиров этого авто – мальчики в возрасте 12 и 17 лет и 38-летняя женщина – получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Оба водителя задержаны. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

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