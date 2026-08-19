На Полтавщине в результате столкновения двух авто погиб 10-летний ребенок: обоих водителей задержали
ДТП произошло 18 августа около 20:30 вблизи села Тахтаулово Полтавского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной версии следствия, 42-летний водитель Volkswagen Golf столкнулся с авто Daewoo Sens под управлением 35-летнего водителя.
В результате столкновения 10-летний пассажир Daewoo погиб на месте. Еще трое пассажиров этого авто – мальчики в возрасте 12 и 17 лет и 38-летняя женщина – получили травмы, их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Оба водителя задержаны. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.