11:38  17 августа
Авария с участием трех авто на Закарпатье: один водитель погиб, травмировалась женщина
09:46  17 августа
В Киеве военный в СЗЧ завладел чужим авто и выставил его на продажу
08:14  17 августа
Умерла Хейден Панеттьери – бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
17 августа 2026, 08:59

Новый виток напряжения: попытки реабилитации Ермака и будущее Федорова

17 августа 2026, 08:59
Читайте також українською мовою
Возвращение Ермака и Картонного майдана
Возвращение Ермака и Картонного майдана
Картонный протест в Киеве, 14 августа 2026 года. Фото: Александр Савицкий / DW
Читайте також
українською мовою

В середине августа очень символично совпали во времени и в дискуссиях в социальных сетях два события, два возвращения – очередное информационно-политическое возвращение Андрея Ермака и возвращение Картонного майдана.

Оба этих события символизируют две линии внутриполитического напряжения – по отношению к бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, и общественные протесты касательно увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны. А объединяет эти две линии, пусть и косвенно, президент Зеленский.

Андрей Ермак очень хочет возвращения в публичное пространство и хочет своей общественно-политической, имиджевой реабилитации, несмотря на уголовное дело. Именно поэтому он инициировал проект "Адвокат+", чтобы подчеркнуть свой патриотизм и продемонстрировать свою полезность прежде всего военным.

Но эффект от попыток публичного возвращения Ермака крайне противоречив и, скорее, негативен.

Два парадокса попыток его возвращения:

  1. Каждая попытка такого возвращения вызывает новую волну критики и даже хейта. Вместо имиджевой реабилитации происходит новая волна демонизации Ермака.
  2. Каждая попытка публичного возвращения Ермака создает проблемы, пусть и косвенно, для президента Зеленского. Как только Ермак появляется в публичном пространстве, снова возобновляются слухи и предположения о влиянии Ермака на Зеленского.

Свои парадоксы связаны и с возвращением Картонного майдана:

  1. Почти для всех очевидно, что возвращение Федорова на должность министра обороны не состоится. Но протесты все равно продолжаются, пусть и инерционно. И вопрос лишь в том, что с этой протестной активностью будет дальше?
  2. Парадокс Михаила Федорова. Он не хочет в оппозицию к президенту Зеленскому, но одновременно поддерживает по сути оппозиционную протестную акцию. И точно так же возникает вопрос: а что будет с дальнейшей политической судьбой Михаила Федорова?

На эти два вопроса мы, возможно, получим ответы в ближайшие недели, но лишь частично, далеко не полностью. В любом случае политические истории и Картонного майдана, и Михаила Федорова продолжатся. Другое дело, насколько их траектории будут совпадать. И это вопрос уже на ближайшую перспективу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика Зеленский Владимир Андрей Ермак Михаил Федоров Минобороны Картонный Майдан
 
Подписывайтесь на RegioNews
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Того мира больше нет": решения должны быть устремлены в будущее, а не в прошлое
17 августа 2026, 12:18
На Ровенщине мотоциклист без прав попал в ДТП: 16-летняя пассажирка была без шлема
17 августа 2026, 11:52
Российские оккупанты продвинулись на Донетчине – DeepState
17 августа 2026, 11:47
РФ атаковала микроавтобус и маршрутку в Херсоне: ранены двое водителей
17 августа 2026, 11:46
Авария с участием трех авто на Закарпатье: один водитель погиб, травмировалась женщина
17 августа 2026, 11:38
В Чернигове из-за обстрела пропал свет: поврежден объект энергетики
17 августа 2026, 11:26
Три взрывчатки и разведка авто военных: СБУ задержала агентку РФ в Одесской области
17 августа 2026, 11:15
Из-за обстрелов есть обесточивания в пяти областях, самая сложная ситуация – на Херсонщине
17 августа 2026, 10:57
Почти ₴1 млрд убытков: под Ужгородом в незаконной добыче ископаемых подозревают депутата
17 августа 2026, 10:54
Ракетный удар по Кривому Рогу: в больнице остаются пятеро раненых, один в тяжелом состоянии
17 августа 2026, 10:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »