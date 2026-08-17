Возвращение Ермака и Картонного майдана

Возвращение Ермака и Картонного майдана

Картонный протест в Киеве, 14 августа 2026 года. Фото: Александр Савицкий / DW

В середине августа очень символично совпали во времени и в дискуссиях в социальных сетях два события, два возвращения – очередное информационно-политическое возвращение Андрея Ермака и возвращение Картонного майдана.

Оба этих события символизируют две линии внутриполитического напряжения – по отношению к бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, и общественные протесты касательно увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны. А объединяет эти две линии, пусть и косвенно, президент Зеленский.

Андрей Ермак очень хочет возвращения в публичное пространство и хочет своей общественно-политической, имиджевой реабилитации, несмотря на уголовное дело. Именно поэтому он инициировал проект "Адвокат+", чтобы подчеркнуть свой патриотизм и продемонстрировать свою полезность прежде всего военным.

Но эффект от попыток публичного возвращения Ермака крайне противоречив и, скорее, негативен.

Два парадокса попыток его возвращения:

Каждая попытка такого возвращения вызывает новую волну критики и даже хейта. Вместо имиджевой реабилитации происходит новая волна демонизации Ермака. Каждая попытка публичного возвращения Ермака создает проблемы, пусть и косвенно, для президента Зеленского. Как только Ермак появляется в публичном пространстве, снова возобновляются слухи и предположения о влиянии Ермака на Зеленского.

Свои парадоксы связаны и с возвращением Картонного майдана:

Почти для всех очевидно, что возвращение Федорова на должность министра обороны не состоится. Но протесты все равно продолжаются, пусть и инерционно. И вопрос лишь в том, что с этой протестной активностью будет дальше? Парадокс Михаила Федорова. Он не хочет в оппозицию к президенту Зеленскому, но одновременно поддерживает по сути оппозиционную протестную акцию. И точно так же возникает вопрос: а что будет с дальнейшей политической судьбой Михаила Федорова?

На эти два вопроса мы, возможно, получим ответы в ближайшие недели, но лишь частично, далеко не полностью. В любом случае политические истории и Картонного майдана, и Михаила Федорова продолжатся. Другое дело, насколько их траектории будут совпадать. И это вопрос уже на ближайшую перспективу.