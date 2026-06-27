В Житомирской области военный ударил полицейского возле ТЦК, куда забрали его сына

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инспекторы полиции были на службе на территории ТЦК. Затем туда прибыл военный и начал конфликт с одним из правоохранителей. Он схватил полицейского за форменную одежду, после чего нанес ему удар головой в лицо, а затем еще один удар кулаком.

В результате ударов правоохранитель получил синяк в области носа с переходом в окологлазные участки, перелом костей носа со смещением, кровоизлияние и ссадины слизистой верхней губы, а также краевой скол первого зуба верхней челюсти.

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что в тот день ему позвонил сын и сообщил, что его везут в ТЦК. Затем мужчина прибыл туда и увидел, как его сына вытащили из авто. Он, по его словам, хотел защитить сына, однако ему мешали полицейские.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Буковине суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины. Оказалось, что "призывник", задержанный военными ТЦК, на самом деле является иностранцем.