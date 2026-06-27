09:50  27 июня
Россияне накрыли огнем Запорожье: пострадали десятки домов
13:35  27 июня
СБУ вторично ударила по нефтеперекачивающей станции в РФ
14:15  27 июня
На Полтавщине разбился украинский МиГ-29
UA | RU
UA | RU
27 июня 2026, 18:55

В Житомирской области военный ударил полицейского возле ТЦК, куда забрали его сына

27 июня 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Звягельский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел уголовное производство по военнослужащему. Он ударил правоохранителя

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инспекторы полиции были на службе на территории ТЦК. Затем туда прибыл военный и начал конфликт с одним из правоохранителей. Он схватил полицейского за форменную одежду, после чего нанес ему удар головой в лицо, а затем еще один удар кулаком.

В результате ударов правоохранитель получил синяк в области носа с переходом в окологлазные участки, перелом костей носа со смещением, кровоизлияние и ссадины слизистой верхней губы, а также краевой скол первого зуба верхней челюсти.

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что в тот день ему позвонил сын и сообщил, что его везут в ТЦК. Затем мужчина прибыл туда и увидел, как его сына вытащили из авто. Он, по его словам, хотел защитить сына, однако ему мешали полицейские.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Буковине суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины. Оказалось, что "призывник", задержанный военными ТЦК, на самом деле является иностранцем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область ТЦК мобилизация
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
В Украине изменились правила бронирования от военной службы: что нужно знать
27 июня 2026, 21:00
В Украине с 1 июля меняются тарифы на воду: сколько нужно будет платить
27 июня 2026, 20:30
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: погиб мужчина
27 июня 2026, 20:15
На Львовщине у мужчины после мобилизации обнаружили опухоль: почему его не уволили от службы
27 июня 2026, 19:55
В Украине мобилизовали священника: что решил суд
27 июня 2026, 19:30
Смертельное ДТП в Киеве: 18-летний мотоциклист влетел в пешехода
27 июня 2026, 18:25
В Днепропетровской области полицейские под дронами пытались спасти смертельно раненую женщину
27 июня 2026, 17:55
Украинские военные разнесли российские БК
27 июня 2026, 17:25
В Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом
27 июня 2026, 16:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »