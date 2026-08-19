Россияне ударили КАБом по Запорожскому району: последствия
Утром 19 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Трудооленовка в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате авиаудара разрушены частный дом и летняя кухня.
Травмы получила 68-летняя женщина, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, оккупанты с самого утра 19 августа атакуют Запорожье дронами и КАБами. Из-за вражеского удара возникли перебои с электричеством в некоторых районах города.
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