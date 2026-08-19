Федоров наносит ответный удар

Федоров наносит ответный удар

Фото: скриншот по видеообращению

Видеообращение Федорова с призывом к выборам – это фактически переход экс-министра обороны в оппозицию. Ситуативно это ответ на то, что окончательно закрыта тема его возвращения на должность министра обороны. Но сейчас ставки растут.

Федоров по сути предлагает в определенной перспективе (и вряд ли далекой) определиться украинцам, кто прав в его противостоянии с Зеленским. И речь идет не просто о личном противостоянии. Федоров прямо намекает на противостояние с "коллективным Зеленским", в котором визуально присутствуют и Ермак, и Арахамия, и который по контексту обвиняется в коррупции. Это как прелюдия к собственной избирательной кампании. И призыв начать дискуссию о выборах во время войны. И это способ кардинально переформатировать политическую повестку дня и перехватить внутриполитическую стратегическую инициативу.

Задача-минимум этого обращения – повлиять на голосование в Верховной Раде по министру обороны. Если удастся эмоционально и политически зацепить настроения депутатов, тогда это может провалить голосование по министру обороны и создать новую ситуацию в парламенте.

Задача-максимум – кардинально развернуть внутриполитический процесс через идею выборов во время войны. На данный момент большинство украинцев против выборов во время войны. Но есть ощутимая тенденция уменьшения количества противников выборов во время войны. И сейчас против выборов во время войны выступает чуть больше половины украинцев. Выступление Федорова может изменить эту пропорцию. Может существенно увеличиться количество сторонников выборов во время войны.

Но как проводить эти выборы?

Провести нормальные выборы по привычным процедурам во время такой войны, как сейчас, практически невозможно.

И здесь технологический гуру Михаил Федоров может предложить альтернативные технологии голосования – голосование в смартфоне и, возможно, также голосование по почте. Уверен, что уже в ближайшее время он предложит свои конкретные предложения по этому поводу. Он будет действовать пошагово, чтобы постоянно сохранять инициативу за собой.

Что касается критики выборов электронным способом, то сейчас увидим, что многие, особенно в оппозиции, изменят свое мнение относительно выборов в смартфоне.

Проще всего, даже в очень сжатые сроки, провести таким образом выборы Президента Украины. И эти выборы фактически превратятся в референдум о доверии Зеленскому и Федорову, и выбор между Зеленским и Федоровым. И это, пожалуй, тоже часть стратегии Федорова. Он не может и не хочет ждать. В этом смысле он очень похож на Зеленского. И Федоров будет бороться против Зеленского в его же стиле – решительно и быстро, но со своими технологическими преимуществами, которых нет у Зеленского.

А на данный момент Картонный майдан и все противники Зеленского получают новые лозунги и руководящую идею, которая будет их движущей силой.

Похоже, что начинается принципиально новый этап внутриполитической ситуации в Украине во время войны. Но именно о войне давайте не забывать. Именно война является главным вызовом для всех нас, в том числе и для Зеленского, и для Федорова.