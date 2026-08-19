07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
01:55  19 августа
Жене известного музыканта диагностировали рак: артист просит о помощи
01:35  19 августа
"Было страшно": модель Виктория Маремуха показала, что ее спасло от ДТП
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
19 августа 2026, 09:10

Федоров против Зеленского: готова ли Украина к выборам в смартфоне

19 августа 2026, 09:10
Читайте також українською мовою
Федоров наносит ответный удар
Федоров наносит ответный удар
Фото: скриншот по видеообращению
Читайте також
українською мовою

Видеообращение Федорова с призывом к выборам – это фактически переход экс-министра обороны в оппозицию. Ситуативно это ответ на то, что окончательно закрыта тема его возвращения на должность министра обороны. Но сейчас ставки растут.

Федоров по сути предлагает в определенной перспективе (и вряд ли далекой) определиться украинцам, кто прав в его противостоянии с Зеленским. И речь идет не просто о личном противостоянии. Федоров прямо намекает на противостояние с "коллективным Зеленским", в котором визуально присутствуют и Ермак, и Арахамия, и который по контексту обвиняется в коррупции. Это как прелюдия к собственной избирательной кампании. И призыв начать дискуссию о выборах во время войны. И это способ кардинально переформатировать политическую повестку дня и перехватить внутриполитическую стратегическую инициативу.

Задача-минимум этого обращения – повлиять на голосование в Верховной Раде по министру обороны. Если удастся эмоционально и политически зацепить настроения депутатов, тогда это может провалить голосование по министру обороны и создать новую ситуацию в парламенте.

Задача-максимум – кардинально развернуть внутриполитический процесс через идею выборов во время войны. На данный момент большинство украинцев против выборов во время войны. Но есть ощутимая тенденция уменьшения количества противников выборов во время войны. И сейчас против выборов во время войны выступает чуть больше половины украинцев. Выступление Федорова может изменить эту пропорцию. Может существенно увеличиться количество сторонников выборов во время войны.

Но как проводить эти выборы?

Провести нормальные выборы по привычным процедурам во время такой войны, как сейчас, практически невозможно.

И здесь технологический гуру Михаил Федоров может предложить альтернативные технологии голосования – голосование в смартфоне и, возможно, также голосование по почте. Уверен, что уже в ближайшее время он предложит свои конкретные предложения по этому поводу. Он будет действовать пошагово, чтобы постоянно сохранять инициативу за собой.

Что касается критики выборов электронным способом, то сейчас увидим, что многие, особенно в оппозиции, изменят свое мнение относительно выборов в смартфоне.

Проще всего, даже в очень сжатые сроки, провести таким образом выборы Президента Украины. И эти выборы фактически превратятся в референдум о доверии Зеленскому и Федорову, и выбор между Зеленским и Федоровым. И это, пожалуй, тоже часть стратегии Федорова. Он не может и не хочет ждать. В этом смысле он очень похож на Зеленского. И Федоров будет бороться против Зеленского в его же стиле – решительно и быстро, но со своими технологическими преимуществами, которых нет у Зеленского.

А на данный момент Картонный майдан и все противники Зеленского получают новые лозунги и руководящую идею, которая будет их движущей силой.

Похоже, что начинается принципиально новый этап внутриполитической ситуации в Украине во время войны. Но именно о войне давайте не забывать. Именно война является главным вызовом для всех нас, в том числе и для Зеленского, и для Федорова.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война политика выборы Михаил Федоров обращение Зеленский
 
Подписывайтесь на RegioNews
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: четверо погибших, пятеро раненых
19 августа 2026, 10:12
Мудрая, Столар и Микитась: СМИ назвали фигурантов спецоперации НАБУ и САП
19 августа 2026, 09:58
В Запорожье из-за вражеской атаки возникли перебои с электроэнергией
19 августа 2026, 09:52
В Черновцах в результате взрыва в квартире многоэтажки погиб мужчина
19 августа 2026, 09:40
Смертельное ДТП в Киеве: легковушка на полной скорости врезалась в маршрутку и остановку с людьми
19 августа 2026, 09:27
В парламенте продолжаются консультации по кандидатам Хмары и Сибиги на должности министров
19 августа 2026, 09:20
НАБУ и САП проводят спецоперацию: среди фигурантов – нардепы и чиновники ОП
19 августа 2026, 08:55
На Полтавщине обломки вражеского БпЛА повлекли за собой масштабный пожар
19 августа 2026, 08:54
РФ атаковала Украину баллистическими ракетами, двумя "Бандеролями" и 65 дронами
19 августа 2026, 08:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Все блоги »