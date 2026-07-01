Лубинец: в Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными ребрами

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В Николаеве мобилизованного 18 суток удерживали в ТЦК со сломанными ребрами, пока они не срослись

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, в ТЦК объясняли задержку с направлением мужчины в воинскую часть тем, что ожидали заживления сломанных ребер, которые он получил во время мобилизационных мероприятий.

В то же время, как отметил Лубинец, у мужчины на момент событий были документы военно-врачебной комиссии (ВЛК), подтверждающие его пригодность к военной службе.

Отдельно он сообщил, что во время проверки выяснилось: родственники мужчины не были проинформированы о его местонахождении в течение всего периода содержания.

Кроме того, по его словам, установлено, что мужчина уже имел статус действующего военнослужащего, а также мог иметь законные основания для отсрочки – в частности, из-за необходимости ухода за 80-летней матерью.

Официальные комментарии от Николаевского областного ТЦК относительно приведенных заявлений на момент публикации не было.

Напомним, ранее RegioNews писал, что 29 июня в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего, который сам воспитывает ребенка. Тем временем его 5-летнюю дочь некому было забрать из детсада, и девочку на ночь приютила директор заведения. В ТЦК отметили, что в документах, предоставленных мужчиной, не было подтверждения факта самостоятельного содержания ребенка.

Впоследствии после огласки мужчину временно отпустили, чтобы он мог решить вопрос по уходу за ребенком и собрать документы для оформления отсрочки.

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