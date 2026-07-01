Лубинец: в Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными ребрами
В Николаеве мобилизованного 18 суток удерживали в ТЦК со сломанными ребрами, пока они не срослись
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.
По его словам, в ТЦК объясняли задержку с направлением мужчины в воинскую часть тем, что ожидали заживления сломанных ребер, которые он получил во время мобилизационных мероприятий.
В то же время, как отметил Лубинец, у мужчины на момент событий были документы военно-врачебной комиссии (ВЛК), подтверждающие его пригодность к военной службе.
Отдельно он сообщил, что во время проверки выяснилось: родственники мужчины не были проинформированы о его местонахождении в течение всего периода содержания.
Кроме того, по его словам, установлено, что мужчина уже имел статус действующего военнослужащего, а также мог иметь законные основания для отсрочки – в частности, из-за необходимости ухода за 80-летней матерью.
Официальные комментарии от Николаевского областного ТЦК относительно приведенных заявлений на момент публикации не было.
Напомним, ранее RegioNews писал, что 29 июня в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего, который сам воспитывает ребенка. Тем временем его 5-летнюю дочь некому было забрать из детсада, и девочку на ночь приютила директор заведения. В ТЦК отметили, что в документах, предоставленных мужчиной, не было подтверждения факта самостоятельного содержания ребенка.
Впоследствии после огласки мужчину временно отпустили, чтобы он мог решить вопрос по уходу за ребенком и собрать документы для оформления отсрочки.
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