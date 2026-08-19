Хмара больше не и.о. министра обороны: Кабмин принял решение о его увольнении
Кабмин уволил Евгения Хмару с должности заместителя министра обороны и прекратил его полномочия как исполняющего обязанности министра
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина, передает RegioNews.
Согласно распоряжению правительства №795 от 19 августа, Хмару уволили с должности замминистра обороны по собственному желанию.
Отдельным распоряжением №796 правительство признало утратившим силу решение о временном возложении на него исполнения обязанностей министра обороны.
Как известно, Хмара временно возглавлял Министерство обороны с 20 июля. Его назначили исполняющим обязанности министра после формирования нового состава правительства.
18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Хмары министром обороны, а Сибиги – министром иностранных дел.