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19 августа 2026, 11:25

Хмара больше не и.о. министра обороны: Кабмин принял решение о его увольнении

19 августа 2026, 11:25
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Фото: Офис Президента
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Кабмин уволил Евгения Хмару с должности заместителя министра обороны и прекратил его полномочия как исполняющего обязанности министра

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина, передает RegioNews.

Согласно распоряжению правительства №795 от 19 августа, Хмару уволили с должности замминистра обороны по собственному желанию.

Отдельным распоряжением №796 правительство признало утратившим силу решение о временном возложении на него исполнения обязанностей министра обороны.

Как известно, Хмара временно возглавлял Министерство обороны с 20 июля. Его назначили исполняющим обязанности министра после формирования нового состава правительства.

18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Хмары министром обороны, а Сибиги – министром иностранных дел.

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