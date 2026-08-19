Фото: Офис Президента

Кабмин уволил Евгения Хмару с должности заместителя министра обороны и прекратил его полномочия как исполняющего обязанности министра

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина, передает RegioNews.

Согласно распоряжению правительства №795 от 19 августа, Хмару уволили с должности замминистра обороны по собственному желанию.

Отдельным распоряжением №796 правительство признало утратившим силу решение о временном возложении на него исполнения обязанностей министра обороны.

Как известно, Хмара временно возглавлял Министерство обороны с 20 июля. Его назначили исполняющим обязанности министра после формирования нового состава правительства.

18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Хмары министром обороны, а Сибиги – министром иностранных дел.