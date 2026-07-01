Скандал с мобилизацией отца-одиночки из Кривого Рога: в ТЦК объяснили ситуацию

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Отец-одиночка из Кривого Рога, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь, уже прошел ВЛК и отправлен в воинскую часть

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК, передает RegioNews.

По данным Покровско-Терновского районного ТЦК и СП в городе Кривой Рог, 8 июня гражданину, не имевшего оформленной отсрочки, была направлена повестка с требованием прибыть 18 июня. В указанное время он не явился.

Впоследствии, 19 июня, после получения повестки мужчина через ЦНАП подал заявление на отсрочку и добавил судебное решение о расторжении брака и определении места жительства ребенка с отцом. В ТЦК отмечают, что документ не содержал подтверждения факта самостоятельного содержания ребенка.

После проверки документов комиссия установила разногласия и отказала в предоставлении отсрочки. В ТЦК подчеркнули, что сам факт расторжения брака не означает единоличного воспитания ребенка.

29 июня мужчину доставили в ТЦК и СП. После прохождения ВЛК он был признан годным к военной службе, мобилизован и направлен в воинскую часть.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что речь идет о мобилизации 34-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь.

"В момент, когда его забрали, ребенок находился в детском саду –и фактически остался без единственного взрослого рядом. По словам директора заведения, отец сам нес ответственность за ребенка после развода. Он был тем, кто решал все – от ежедневных мелочей до важнейших решений", – отметил Лубинец.

Он подтвердил, что девочка осталась по факту с чужим человеком – директором заведения.

"По имеющейся информации, мужчина дважды обращался по поводу отсрочки, но получил отказ. И сейчас общество задает вопрос – не для обвинений, а для понимания: все ли было учтено? Все ли обстоятельства были увидены?", – отмечает омбудсмен.

Лубинец поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства этой ситуации.

"Сила государства измеряется не только способностью действовать быстро – но и способностью видеть человека в каждом решении. И именно поэтому мы должны честно разбирать каждый такой случай. Не для конфликта. А для справедливости", –подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали. Суд признал действия ТЦК противоправными и отменил постановление ВВК о пригодности к военной службе, а также отменил приказ о призыве в соответствующей части.