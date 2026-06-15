11:54  15 июня
45 ударов скакалкой: в Днепре задержали трех человек за вымогательство денег
09:01  15 июня
В Кировоградской области в ДТП пострадали пять человек: водитель BMW врезался в дерево
08:22  15 июня
Угрожал взорвать семью: на Закарпатье задержали мужчину с гранатой
UA | RU
UA | RU
15 июня 2026, 09:51

Массированная атака РФ по Украине: по меньшей мере 9 погибших, продолжается ликвидация последствий

15 июня 2026, 09:51
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

Продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки по территории Украины

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, эпицентром удара стал Киев. В столице в результате обстрела возникло 26 пожаров общей площадью около 6000 квадратных метров. Сейчас работы продолжаются на шести локациях.

К ликвидации последствий привлечены более 1200 спасателей ГСЧС и полицейских. Также работают подразделения оперативного реагирования, а масштабные очаги возгорания гасят с привлечением авиации ГСЧС.

В Киеве, по предварительным данным, погибли четыре человека в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки человек получили ранения. Повреждены по меньшей мере 26 жилых домов.

Министр отметил, что атака была направлена не только против гражданского населения, но и против украинской истории, религии, искусства и образования.

В столице повреждены академия и детский сад, а также разрушен один из цехов Национальной киностудии имени А. Довженко. Кроме того, зафиксированы серьезные повреждения культурной инфраструктуры.

Отдельно Клименко отметил, что кадры охваченного огнем Успенского собора Киево-Печерской Лавры вызывают шок. По состоянию на 08.35 спасателям удалось ликвидировать пожар на крыше храма.

Во время тушения пожара в районе главного храма Лавры оккупанты нанесли повторный удар вблизи Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал".

Также в эту ночь под огнем оказался Харьков. По уточненной информации, там погибли пять человек – четверо спасателей ГСЧС и один специалист по гражданской защите Харьковской ОВА. Они работали на месте предварительного удара, когда враг нанес повторный прицельный обстрел.

Клименко подчеркнул, что ударами по жилым домам Россия продолжает террор гражданского населения, а уничтожение культурного и исторического наследия свидетельствует о целенаправленной попытке разрушить украинскую идентичность.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Киев обстрелы Харьков Днепр атака разрушения гражданские гражданская инфраструктура
Ночной удар по Николаеву: спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры
15 июня 2026, 09:48
Россияне уничтожили крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве
15 июня 2026, 09:24
Россияне атакуют дронами Запорожский район: повреждена "скорая", ранены два человека
15 июня 2026, 08:45
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Гаджеты под видом корма для животных: во Львовской области изъяли контрабандные iPhone на 1,1 млн грн
15 июня 2026, 12:28
45 ударов скакалкой: в Днепре задержали трех человек за вымогательство денег
15 июня 2026, 11:54
В Херсоне мужчина подорвался на российской мине
15 июня 2026, 11:47
Дикие жители леса: во Львовской области в ловушки пограничников попали косули и лиса
15 июня 2026, 11:30
Стало известно, кто погиб в Харькове: ГСЧС назвала имена 4 спасателей
15 июня 2026, 11:28
Враг атаковал дроном Запорожья: двое раненых
15 июня 2026, 11:20
В Хмельницкой области 13-летний мотоциклист попал в ДТП: есть пострадавший
15 июня 2026, 10:57
Проблемы украинской ПВО и удары по Москве: экономика баллистики побеждает противоракеты
15 июня 2026, 10:56
После обстрела РФ без света – Киев и еще четыре области
15 июня 2026, 10:46
Россияне ударили артиллерией по Херсону: есть погибший и раненая
15 июня 2026, 10:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »