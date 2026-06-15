Массированная атака РФ по Украине: по меньшей мере 9 погибших, продолжается ликвидация последствий

Фото: ГСЧС Киева

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, эпицентром удара стал Киев. В столице в результате обстрела возникло 26 пожаров общей площадью около 6000 квадратных метров. Сейчас работы продолжаются на шести локациях.

К ликвидации последствий привлечены более 1200 спасателей ГСЧС и полицейских. Также работают подразделения оперативного реагирования, а масштабные очаги возгорания гасят с привлечением авиации ГСЧС.

В Киеве, по предварительным данным, погибли четыре человека в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки человек получили ранения. Повреждены по меньшей мере 26 жилых домов.

Министр отметил, что атака была направлена не только против гражданского населения, но и против украинской истории, религии, искусства и образования.

В столице повреждены академия и детский сад, а также разрушен один из цехов Национальной киностудии имени А. Довженко. Кроме того, зафиксированы серьезные повреждения культурной инфраструктуры.

Отдельно Клименко отметил, что кадры охваченного огнем Успенского собора Киево-Печерской Лавры вызывают шок. По состоянию на 08.35 спасателям удалось ликвидировать пожар на крыше храма.

Во время тушения пожара в районе главного храма Лавры оккупанты нанесли повторный удар вблизи Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал".

Также в эту ночь под огнем оказался Харьков. По уточненной информации, там погибли пять человек – четверо спасателей ГСЧС и один специалист по гражданской защите Харьковской ОВА. Они работали на месте предварительного удара, когда враг нанес повторный прицельный обстрел.

Клименко подчеркнул, что ударами по жилым домам Россия продолжает террор гражданского населения, а уничтожение культурного и исторического наследия свидетельствует о целенаправленной попытке разрушить украинскую идентичность.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.