Основной удар пришелся на Киев, Днепр и Харьков: ПВО сбила 50 ракет и 582 беспилотника
В ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БпЛА разных типов:
- 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
- 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
- 611 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника разных типов:
- 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
- 582 враждебных БпЛА разных типов.
По состоянию на 08:00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на 12 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
Также ночью враг совершил комбинированную атаку на Киевскую область, выпустив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Разрушения и повреждения зафиксированы в пяти районах области. Пострадали три человека.