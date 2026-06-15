Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БпЛА разных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

611 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника разных типов:

5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

582 враждебных БпЛА разных типов.

По состоянию на 08:00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на 12 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Также ночью враг совершил комбинированную атаку на Киевскую область, выпустив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Разрушения и повреждения зафиксированы в пяти районах области. Пострадали три человека.