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06 августа 2026, 16:44

В Кировоградской области разоблачили организатора схемы сбыта сигарет без акциза

06 августа 2026, 16:44
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кировоградской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота табачных изделий без марок акцизного налога. Организатором подпольного бизнеса, по данным следствия, был 70-летний житель Кропивницкого

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в организации незаконного приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.

По версии следствия, в начале 2026 года подозреваемый наладил нелегальный бизнес и привлек к нему еще троих сообщников. Сигареты без акцизных марок продавали через торговые точки в Кропивницком, в том числе на одном из рынков, в магазине в поселке Новом, а также отправляли покупателям через почтового оператора.

В ходе досудебного расследования стражи порядка задокументировали несколько фактов незаконного сбыта табачных изделий в ходе оперативных закупок. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая продукция является табачными изделиями, однако реализовывалась без обязательных марок акцизного налога, что нарушает требования действующего законодательства.

В ходе санкционированных обысков из незаконного оборота изъяли 8 947 пачек сигарет разных торговых марок ориентировочной стоимостью около 600 тысяч гривен. Кроме того, правоохранители обнаружили оборудование для поштучного изготовления сигарет, сырье и полиграфическую продукцию, которые использовались для отладки незаконного производства и сбыта табачных изделий.

В прокуратуре отмечают, что объем изъятой продукции и оборудования свидетельствует о масштабности разоблаченной противоправной деятельности.

Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины - организация незаконного приобретения с целью сбыта, хранения и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что на украинско-молдавской границе в Черновицкой области разоблачена попытка незаконно вывезти из Украины 105 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. Табачные изделия были спрятаны в специально оборудованном тайнике внутри газовой автоцистерны.

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Кировоградская область сигареты сбыт
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