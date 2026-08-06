В Харькове за 100 тысяч продали должность в ГСЧС

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В Харькове разоблачили предпринимателя, организовавшего схему. Он требовал деньги за "гарантированное" принятие на службу и последующее бронирование

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В июле предприниматель предложил мужчину "помочь" с трудоустройством в ГСЧС. Главной целью было получение бронирования от военной службы. Делок заявил, что имеет влиятельные связи среди чиновников, осуществляющих отбор кадров, и за 100 тысяч гривен может помочь. В частности, затем он сообщил клиенту, что вроде бы все уже согласовано с руководством.

Задержали дельца после получения денег. Теперь он получил подозрение.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.